Emmanuel Macron au fenua pour quatre jours

Le Président de la République Emmanuel Macron est arrivé en fin d’après-midi à Tahiti-Faa’a, accompagné notamment du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Il a été accueilli par le orero de deux jeunes adolescents du conservatoire, avant saluer les officiels du Pays et de l’État et de prendre la direction de l’hôpital pour une rencontre avec les soignants.

Il était 16h20 lorsque l’Airbus présidentiel s’est posé sur le tarmac de Tahiti-Faa’a, en provenance de Tokyo où le chef de l’État avait assisté à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

Une équipe médicale est immédiatement montée à bord pour procéder aux prélèvements des tests PCR. « Il se soumet comme tout le monde aux obligations sanitaires », a commenté Édouard Fritch.

Quelques minutes plus tard, Emmanuel Macron a descendu les escaliers au pied desquels l’attendaient le haut-commissaire Dominique Sorain et le président du Pays Édouard Fritch, qui lui a passé au cou la traditionnelle couronne de tiaré avant de lui donner l’accolade. Puis Tekava Dauphin, 14 ans, et Tuariki Teai, 12 ans, deux des élèves de John Mairai au conservatoire artistique, ont donné le orero écrit par leur professeur, qui est resté aux côtés du Président de la République pour lui en donner la traduction.

« On lui dit que le peuple, hospitalier et généreux, attend des réponses, expliquait John Mairai un peu plus tôt. Un peuple à l’oreille attentive, il vous écoute, à l’œil attentif, il vous regarde pour cet échange dont tous les Polynésiens ont besoin. » C’est la première fois qu’un président est accueilli par des enfants, j’y tenais beaucoup », disait le ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu. Emmanuel Macron s’est ensuite adressé aux enfants, leur demandant leur nom, leur âge, et depuis combien de temps ils étudiaient le orero, avant de les remercier. « Je t’en prie », a spontanément répondu Tuariki.

« C’était impressionnant (…) mais on a réussi », a dit Tekava.

Le chef de l’État s’est ensuite dirigé vers les officiels : le président de l’assemblée, les parlementaires à l’exception de Moetai Brotherson, les ministres du gouvernement d’Edouard Fritch et les chefs des services de l’État. Le convoi présidentiel a ensuite pris le chemin du CHPF pour une rencontre avec les soignants.