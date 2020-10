Le président du Pays a été déclaré positif à la Covid-19 seulement deux jours après sa rencontre avec le président de la République. De quoi soulever des inquiétudes à Paris. D’autant qu’Édouard Fritch a rencontré d’autres responsables nationaux.

La contamination d’Édouard Fritch au coronavirus fait parler d’elle en Métropole. Le président du Pays, a été testé positif à son retour de Paris samedi, après avoir présenté des symptômes suspects, dont de la fièvre. Il avait pourtant été déclaré « négatif » lors d’un test réalisé 3 jours avant le départ de son vol, mardi, en métropole. C’est dans ce laps de temps, jeudi 6 octobre, qu’il a rencontré Emmanuel Macron. De quoi faire du président de la République un « cas contact » ? La presse parisienne s’interroge. Et se demande si, après Donald Trump, le président français ne va pas rejoindre la liste des chef d’Etat et de gouvernement touchés par le virus.

L’Elysée veut rassurer

Citée par l’AFP, l’Elysée a répondu lundi qu’Emmanuel Macron n’était pas « cas contact » à la suite de la rencontre car les gestes barrières avaient été « scrupuleusement respectés » avec « le port du masque et la distanciation ». Ce qui n’a pas levé tous les doutes et inquiétudes. Plusieurs médias métropolitains relèvent qu’Édouard Fritch a aussi rencontré le premier ministre, Jean Castex et le ministre des outre-mer Sébastien Lecornu, le weekend dernier, puis le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, le lundi 5 octobre. Avant son dépistage négatif d’avant départ donc. Les ministres français, et les autres responsables nationaux rencontré par le président polynésien n’ont à s’inquiéter que si le test du 6 octobre était un « faux négatif », relativement rare.

Certains, en tout cas, estiment que le principe de précaution doit primer. Comme le professeur Gilbert Deray. Le chef de service à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière a estimé sur Twitter que le président français et les trois ministres « doivent s’isoler et faire une PCR 7 jours après le contact ».