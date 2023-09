Emmanuel Macron invite Moetai Brotherson à la Coupe du monde de rugby

Le président de la République a lancé une invitation aux présidents des trois collectivités françaises du Pacifique, pour le match d’ouverture de la Coupe du monde de Rugby. Un France – All Blacks qui a lieu ce vendredi soir au Stade de France et auquel, d’après notre partenaire Outremers 360°, assistera Moetai Brotherson qui, hasard ou pas, avait déjà organisé une visite à Paris à partir de ce mardi.

Trois invitations, et deux réponses positives pour l’Élysée qui a convié les présidents des collectivités françaises du Pacifique à venir assister vendredi à l’ouverture de la Coupe du monde de rugby. Un France – Nouvelle-Zélande au Stade de France, ça ne se rate pas. En tout cas pour Louis Mapou, président indépendantiste du gouvernement calédonien, déjà à Paris pour des discussions sur l’avenir institutionnel et qui a répondu positivement à l’invitation. Moetai Brotherson sera lui aussi au stade vendredi soir, précise notre partenaire Outremers 360°. Le président du Pays avait déjà annoncé s’envoler ce mardi pour la métropole pour une série d’entretiens intentionnels, en pleine négociation du renouvellement des conventions avec l’État. Seul le président de l’Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, Munipoese Muliakaaka, aurait décliné : il ne devrait pas pouvoir faire le déplacement avant vendredi.

Cinq océaniens chez les Bleus

Si Emmanuel Macron a souhaité avoir les représentants du Pacifique français à ses côtés pour ce grand évènement sportif, ça n’est pas un hasard. Comme le rappelle Outremers 360°, l’équipe de France de rugby compte six joueurs ultramarins, dont quatre joueurs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie : Sipili Falatea, originaire de Futuna, Yoram Moefana, neveu du premier et né à Nouméa, Peato Mauvaka, lui aussi né à Nouméa dans une famille wallisienne, ainsi que Romain Taofifenua, né à Mont-de-Marsan où plusieurs rugbymen de sa famille wallisienne ont fait souche. Ses 2 mètres et 133 kilos ont de quoi imposer pendant cette coupe du monde, comme les 152 kilos de Uini Atonio, joueur d’origine néo-zélandaise et samoane qui s’est depuis longtemps fait une place chez les Bleus.

Outre les représentants ultramarins, des dignitaires du Pacifique devraient aussi faire le déplacement pour cette Coupe du monde très attendue, note notre partenaire. Ce sera notamment le cas des Premiers ministres du Vanuatu et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, deux pays visités récemment par Emmanuel Macron, et de celui de Fidji, dont la formation est qualifiée pour la compétition.