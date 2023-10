Emmanuel Macron s’exprime sur Israël et annonce la mort d’un 13e Français

Cinq jours après l’attaque menée par le Hamas contre Israël, Emmanuel a prononcé une allocution télévisée pour s’exprimer sur la situation. Le chef de l’État a annoncé qu’un 13e Français avait été tué et que la France mettait « tout en œuvre » pour faire revenir « sain et sauf dans leur foyer » ses ressortissants encore bloqués là-bas.

Sa parole était attendue. Ce jeudi soir, Emmanuel Macron s’est exprimé dans une allocution télévisée consacrée à la situation en Israël. Samedi dernier, le Hamas, mouvement islamiste palestinien, lançait une attaque meurtrière en Israël, provoquant la mort de plus de 1 200 civils côté israélien et plus de 1 400 dans la bande de Gaza. 13 Français figurent également parmi les victimes, a annoncé le chef de l’État, alors que le dernier bilan du Quai d’Orsay faisait état de 12 morts. Par ailleurs, environ 150 civils, dont des Français, ont été capturés par le Hamas.

« La République sera impitoyable avec tous les porteurs de haine »

Emmanuel Macron a assuré jeudi soir la communauté juive que la République serait là pour la « protéger » et serait « impitoyable avec tous les porteurs de haine », après l’attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste Hamas contre Israël.

« Notre premier devoir est d’assurer leur sécurité et celle de tous nos concitoyens sur le sol national et de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite, aucune stigmatisation », a ajouté le président. « Ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique », a-t-il souligné.

Macron appelle les Français à « rester unis »

« Notre devoir est de rester uni comme nation et comme République », a déclaré le chef de l’État. « N’ajoutons pas par illusion ou par calcul des fractures nationales aux fractures internationales et ne cédons rien face à toute forme de haine », a-t-il ajouté.

13 morts côté français

Le chef de l’État a annoncé que 13 Français figuraient parmi les victimes de l’attaque du Hamas. Le dernier bilan faisait état de 12 morts. Le président ajoute que la France mettait « tout en œuvre » pour faire revenir ses ressortissants « sain et sauf dans leur foyer ».

« Le Hamas est un mouvement terroriste »

Le chef de l’État a déclaré, dans son allocution, que le Hamas était un « mouvement terroriste », cherchant avant tout « la destruction et la mort » d’Israël. Le président estime que l’État hébreu « a le droit de se défendre » tout en appelant à la « préservation des populations civiles ». « La seule réponse au terrorisme, la seule possible, est toujours une réponse forte et juste, forte parce que juste », a-t-il insisté.

Emmanuel Macron évoque « l’attaque terroriste la plus tragique » de l’histoire d’Israël

« Israël a connu ce samedi l’attaque terroriste la plus tragique de son histoire », dit le chef de l’État en préambule. « Cette violence a sidéré toute une nation et le monde entier. Nous partageons le chagrin d’Israël, nous pensons à la terreur éprouvée par les Israéliens, nous pensons aux familles, nous pensons à ce peuple encore dans l’épreuve et le deuil », a-t-il ajouté.

Des familles d’otages français demandent à Emmanuel Macron d’intervenir

Des familles d’otages français aux mains du Hamas à Gaza ont appelé publiquement jeudi le président Emmanuel Macron à « intervenir » en vue de leur libération, lors d’une conférence de presse à Tel-Aviv. « Je demande l’intervention de la France et de tout le monde, pour avoir des informations sur mes enfants, mais aussi tous ceux qui ont disparu », a déclaré en hébreu Batsheva Yahalomi, mère d’un garçon de 12 ans, Eitan, disparu depuis samedi dans le sud d’Israël.

Ce que l’on sait de la rencontre entre Macron et les chefs de partis

Quelques heures avant son allocution télévisée jeudi soir, le président Emmanuel Macron s’est entretenu avec les chefs des 11 formations politiques représentées au Parlement sur le conflit entre Israël et le Hamas. Une volonté du chef de l’État de favoriser « l’unité de la Nation » au moment où l’exécutif prend au sérieux le risque de tensions en France. Tous ont exprimé, malgré des termes parfois différents, leur condamnation de l’attaque du Hamas. Plus de détails dans cet article.