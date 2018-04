Emmanuelle, première blogueuse beauté à Tahiti

Plus de 18 000 followers, des tutos et des vlogs toutes les semaines : c’est le phénomène Beauty Vahine créé par Emmanuelle Hascoët. La jeune femme a quitté un emploi salarié stable pour se lancer dans l’aventure du blog et de Youtube. Une aventure qui lui réussit en tant que première bloggeuse beauté de Tahiti.

Son nom ne vous est peut-être pas familier mais impossible d’être passé à côté de son visage dans l’une de ses vidéos régulièrement postées sur Facebook. Emmanuelle Hascoët est la créatrice de Beauty Vahine, le premier blog beauté dédié aux femmes du fenua. Après 15 ans d’un emploi stable dans l’aéronautique, Emmanuelle a décidé en juillet 2016 de se lancer dans l’aventure du blog et de Youtube avec une idée en tête « rassembler les femmes autour du thème de la beauté et du bien-être ». Elle investit alors dans une caméra et un ordinateur d’occasion, et s’essaye au montage vidéo en s’inspirant des Youtubeuses déjà installées internationalement tel que Enjoy Phoenix.

Pendant un an et demi, Emmanuelle alterne entre son travail et sa passion. Elle publie une vidéo par semaine les mercredis soir. D’abord des tutoriels beautés, puis petit à petit d’autres idées naissent. « Je voulais apprendre quelque chose aux gens, soit répondre à des problématiques soit vraiment leur apprendre quelque chose qu’elles ne savent pas déjà » explique Emmanuelle.

Emmanuelle se consacre maintenant totalement à son activité de blogueuse. Elle a ajouté à ses tutoriels des live où elle répond en direct à ses followers. Mais aussi des vlogs où elle emmène sa communauté visiter sa Polynésie. Le plus difficile n’a pas été de convaincre les internautes mais plutôt les marques partenaires. En effet, les blogueuses beauté fonctionnent essentiellement grâce aux partenaires qui leur offrent des produits. Une stratégie de marketing très utilisée à travers le monde mais moins fréquente en Polynésie.

Néanmoins, Emmanuelle explique être restée très objective, « je suis très honnête avec ma communauté si je n’aime pas je préfère ne pas en parler plutôt que de mentir, ça ne correspond pas du tout à la personne que je suis ». Une communauté qui compte maintenant 18 000 personnes, « je ne m’étais pas fixé de but mais en deux ans c’est un très bon ratio en Polynésie je suis très contente » confie la bloggeuse. En deux ans, la blogosphère polynésienne a commencé à se développer autour de la cuisine ou encore des jeux vidéo. Alors vivre des blogs ou de Youtube en Polynésie, est-ce possible ? Oui répond Emmanuelle, mais il faut le faire pour de bonnes raisons.

La jeune femme ne compte pas s’arrête en si bon chemin. En fin d’année dernière, Emmanuelle a lancé une boutique en ligne qui propose des produits que l’on ne trouve pas en Polynésie. Une boutique actuellement en maintenance pour accueillir prochainement des créateurs locaux, « des produits 100% fenua parce que l’on a un vivier qu’il faut mettre en avant ». Et dans la liste des projets, la blogueuse compte voyager dans les îles pour aller à la rencontre des pensions de famille et leur offrir une visibilité.