Emotion à Punaauia après le départ de « tavana Rony »

Elus et agents de Punaauia préparent les derniers adieux à leur tavana Rony Tumahai. Un tavana qui a marqué les esprits par son calme et sa gentillesse. « Un papa d’amour », selon une employée de la mairie.

Les agents de la mairie de Punaauia étaient tous à leur poste lundi matin, même si le cœur n’y était pas. Les agents ont néanmoins pris leur courage à deux mains pour préparer au mieux le départ de leur tavana. Valérie Teamo est agent à la mairie de Punaauia depuis 27 ans. Elle est actuellement au service du patrimoine. Petite particularité, l’agent de la mairie a eu Rony Tumahai comme instituteur à Manotahi il y a quelques années. « C’était un bon enseignant, il voulait que ses élèves réussissent ».

Papa Teahui a 34 ans de service à la mairie. Il considère que Rony Tumahai a bien appris de l’ancien tavana Jacques Vii. Il affirme aussi que leur tavana a fait avancer beaucoup de projets dans leur commune et qu’il aidait beaucoup la jeunesse. Mais ce que papa Teahui retiendra de son tavana, c’est notamment son calme.

Le premier adjoint au maire, Simplicio Lissant, a décidé de réunir le conseil municipal pour « préparer au mieux les obsèques de tavana, travailler tous ensemble et accompagner tavana jusqu’à son dernier voyage ».

La succession du tavana en question

Les élus de la commune ont expliqué lundi matin qu’ils devaient dès maintenant s’atteler à préparer l’après Rony Tumahai. Le premier adjoint au maire, Simplicio Lissant, a d’ores et déjà annoncé que le conseil municipal se réunira la semaine prochaine. Le premier adjoint devrait assurer la succession du tavana. « On a un conseil vraiment investi, il n’y a pas de minorité. On travaille tous ensemble et quand on prend une décision c’est pour l’intérêt général. »

Pour la neuvième adjointe au maire, Hinano Teissier, la question de la succession du tavana ne fait pas débat. Elle assure que tout se passera « dans le paix ».

Par ailleurs, c’est Yves Ching, le sixième adjoint au maire en charge de du développement durable, qui remplacera le tavana de Punaauia sur les bancs du groupe Tapura au sein de l’assemblée de la Polynésie.