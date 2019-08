Emploi : le Cnam répond aux besoins de la Polynésie

Cela fait 225 ans que le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a été créé en France. Cette institution dont la devise est «La formation pour tous et partout » fêtera prochainement son 40e anniversaire de présence en Polynésie. Le samedi 24 août, il ouvrira ses portes au public, de 8h à 12h au lycée hôtelier de Punaauia, pour présenter l’éventail de formations proposées, du numérique au BTP.

Le Cnam s’adresse à un public adulte, à partir de 18 ans et propose des formations continues de Bac à Bac + 8. Elles s’adressent aux salariés, aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et aussi au grand public.

Le catalogue de formations du Cnam est assez étoffé et couvre différents secteurs : le numérique et l’informatique, la comptabilité et la finance, le marketing et le commerce, le management, le tourisme, les relations humaines et le droit social, ainsi que le bâtiment et les travaux publics.

Pour autant, pour pouvoir accéder à certaines formations, le demandeur doit posséder quelques bagages, ou expérience, ce que nous explique Julie Maugey, responsable des formations professionnelles au Cnam.

Les formations se font soit sur place, au lycée hôtelier de Punaauia, ou bien à distance, comme cette nouvelle formation « L’odyssée des créateurs des jeux » qui consiste à apprendre à créer un jeu vidéo. Cette formation se fait en partenariat avec Ubisoft, le géant français dans ce domaine, dont le directeur vient en Polynésie en octobre pour organiser un séminaire et rencontrer les participants.

Parmi les formations présentielles, une nouvelle formation en marketing/commerce sera dispensée, avec un certain nombre de débouchés en perspective.

Autre nouvelle formation, celle de conducteur de travaux dans le BTP. Celle-ci offre pas mal d’opportunités avec les grands chantiers que connaît actuellement le territoire et ceux qui se font attendre comme le village tahitien ou Hao. Elle est d’autant plus intéressante qu’elle se déroule en alternance, et qu’elle est financée, et rémunérée, par le Sefi.

Si ces formations ont bien évidemment un coût, elles se font, pour celles dispensées au lycée hôtelier, en petit comité. Pas plus de 14 élèves, afin d’échanger plus facilement avec l’enseignant qui pourra passer plus de temps avec chaque élève.

Le samedi 24 août, le Cnam ouvrira donc ses portes au public, de 8h à 12h. Ce sera l’occasion de découvrir le catalogue complet des formations, et les formateurs seront présents pour préciser le contenu des formations, ainsi que les modalités d’inscription, et plus important encore, comment se faire financer pour suivre l’une d’entre elles, car des aides existent.

Autre volet du Cnam, la formation professionnelle qui s‘adresse aux entreprises. Le Cnam prend contact avec les services des ressources humaines des entreprises pour comprendre et connaître leurs besoins afin d’adapter des formations, quitte à faire venir des formateurs spécialement à cet effet. Apporter de nouvelles compétences adaptées aux problématiques de la Polynésie, telle est la mission du Cnam.

Pour en savoir plus et vous tenir au courant de l’actualité du Cnam

Calendrier Formations 2019 2020 by Anonymous SBLbCOMn on Scribd

Liste Formations Cnam Pf 2019-2020 by Anonymous SBLbCOMn on Scribd

TARIFS 2019-2020 by Anonymous SBLbCOMn on Scribd