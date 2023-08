En Allemagne, la possible légalisation du cannabis récréatif divise

Alors que la question fait régulièrement débat en Métropole ou au Fenua, la légalisation du cannabis récréatif avance en Allemagne. Le gouvernement vient d’adopter un projet qui autorise l’achat et la consommation de cette substance. Le Parlement doit désormais se pencher dessus. Et la mesure divise la population, relate notre partenaire Europe 1.

Comment mettre fin aux trafics et aux règlements de comptes qui nuisent à la vie des habitants dans les quartiers ? C’est la question que se pose les de nombreux États d’Europe. Parmi les solutions avancées, l’idée de dépénaliser le cannabis revient régulièrement dans les débats. L’Allemagne vient de franchir une étape en ce sens. Le gouvernement d’Olaf Scholz a adopté mardi un projet de loi qui autorise l’achat et la consommation de cannabis récréatif. Le texte doit encore être débattu et voté au Parlement. Mais dans les rues allemandes, la possible adoption de ce projet de loi divise.

Des Allemands divisés sur la question

Infirmière de métier, Ursula ne voit pas d’un très bon œil cette légalisation du cannabis qui pourrait entrer en vigueur dès 2024 si elle est approuvée par le Parlement. « Je suis très sceptique et même plutôt contre. J’ai peur de ce que ça pourrait entraîner, comme une addiction à d’autres substances. C’est un peu une porte d’entrée vers d’autres drogues », estime-t-elle au micro d’Europe 1.

Pour minimiser ce risque, le texte prévoit de limiter l’achat de cannabis à 50 grammes par adulte et par mois. Surtout, la filière serait mieux contrôlée, estime Moussa, 22 ans, vendeur dans un magasin de chicha. « L’avantage, c’est qu’on va pouvoir mieux contrôler la provenance. Il y aura moins de risque d’acheter un mauvais produit mal préparé, donc c’est mieux pour la santé. Après, l’inconvénient, c’est que ça pourrait atterrir plus facilement entre de mauvaises mains », note le jeune homme.

Inquiétudes sur l’exposition des mineurs

Et notamment dans les mains des mineurs. « Si ça devient légal, c’est comme l’alcool, tout le monde pourra en trouver, même les enfants. Ils se diront : ‘Mon père le fait, alors moi aussi », s’inquiète Harris, 19 ans, qui ne cache pas son opposition au projet.Face aux possibles dérives, le gouvernement allemand entend riposter avec une campagne de prévention massive à destination des mineurs. Par ailleurs, les jeunes âgés de 18 à 21 ans ne pourront pas acheter les mêmes quantités que leurs aînés si le texte est validé, et seront limités à 30 grammes de cannabis par mois, contre 50 grammes pour les 22 ans et plus.