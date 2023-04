En Chine, Emmanuel Macron demande à Xi Jinping de « ramener la Russie à la raison »

Emmanuel Macron est actuellement en déplacement diplomatique en Chine afin de rencontrer son homologue Xi Jinping, et discuter de la guerre en Ukraine. Au cours de leur premier entretien, le dirigeant chinois a appelé tous les partis à ne pas aggraver une situation déjà sous hautes tensions, et à favoriser la paix. Les précisions de notre partenaire Europe1.

Le président de la République en est à son second jour de déplacement en Chine et s’est entretenu avec son homologue chinois à cette occasion. Le sujet de la guerre en Ukraine était au cœur de l’entretien entre Xi Jinping et Emmanuel Macron. Ce dernier était accueilli par une cérémonie en grandes pompes au Palais du Peuple à Pékin avec la Marseillaise jouée par une fanfare, le tir de 21 coups canon et une revue des troupes militaires chinoises. Le chef de l’État chinois a appelé tous les partis de la guerre à ne pas aggraver la situation.

« La Chine favorise toujours les pourparlers de paix et le règlement politique. Nous lançons un appel à la communauté internationale à garder la raison et la retenue et à s’abstenir de tout acte susceptible de conduire à une nouvelle détérioration, même à un dérapage de la crise », a déclaré Xi Jinping ce jeudi. « Nous appelons à honorer l’engagement solennel selon lequel les armes nucléaires ne doivent pas être utilisées, et la guerre nucléaire ne doit pas être menée. »

« C’est notre guerre à tous »

Quant à Emmanuel Macron, il a incité jeudi le président chinois Xi Jinping à « ramener la Russie à la raison » vis-à-vis de l’Ukraine et l’a pressé de ne pas livrer d’armes à Moscou. « Je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations », a affirmé le chef de l’Etat français. Il a également fait part de sa volonté d’apaisement : « C’est notre guerre à tous, et vous l’avez très bien rappelé. Et c’est pourquoi notre action diplomatique rappellera la Russie à ses devoirs. Nous ne voulons, en effet, pas simplement la fin du conflit, mais le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale ukrainienne, c’est la seule condition d’une paix durable. »

Le président français a conclu en rappelant la nécessité de ne céder à aucun dérapage soudain. « Et nous ne voulons nulle escalade à court terme. Mais que nous nous donnions les moyens de cette stabilité dans la durée. » Ce jeudi soir, Emmanuel Macron et Xi Jinping dîneront ensemble au Palais du Peuple après un entretien trilatéral d’une heure avec Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.