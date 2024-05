En grande difficulté financière, Air Vanuatu suspend ses vols et passe sous tutelle

Des avions cloués au sol et un conseil d’administration dissous. C’est le scénario inquiétant que vit actuellement la compagnie aérienne Air Vanuatu. Dans un article publié jeudi 9 mai et mis à jour ce vendredi matin, le média en ligne vanuatais Daily Post dévoile qu’une vingtaine de vols internationaux de la compagnie vers l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie ont été annulés après son placement en liquidation volontaire, administrée par le cabinet d’audit et de conseil Ernst & Young. Une décision prise pour répondre aux importantes difficultés financières de la compagnie. Une plainte en insolvabilité a notamment été déposée contre Air Vanuatu il y a quelques jours.

Pour remplacer le conseil d’administration, qui était composé du Premier ministre Charlot Salwai, du ministre des Finances John Salong et du ministre de l’Infrastructure Marc Ati, le cabinet australien Ernst & Young a été nommé à la tête d’Air Vanuatu. Cette société a été désignée « pour aider le gouvernement du Vanuatu à examiner les options disponibles et à présenter des recommandations« , indiquait la compagnie dans un communiqué diffusé le 8 mai.

Une reprise « dès que possible »

La mise sous tutelle a entraîné l’immobilisation de la flotte pour permettre aux « liquidateurs d’effectuer des contrôles de sécurité et de maintenance avant la reprise des opérations normales« , explique le Daily Post. « Les liquidateurs ont l’intention de reprendre les activités normales dès que possible, tout en envisageant toutes les opportunités pour placer le transporteur sur des bases plus solides« , a indiqué hier le cabinet Ernst & Young dans un communiqué. Le ministre des Finances a déclaré que l’arrêt des liaisons pourrait durer au moins deux semaines.

Cette situation fait suite à une période difficile pour le secteur aéronautique mondial, frappé notamment par l’inflation et une pénurie de main-d’œuvre.

Depuis janvier, Air Vanuatu doit également composer avec la panne de son seul avion à réaction, un Boeing 737-800, resté sur le tarmac de Melbourne après un vol vers l’Australie. Pour combler son absence, la compagnie loue des avions et leur équipage à Nauru Airlines et Solomon Airlines. Un service particulièrement coûteux.

« Il y a des passagers bloqués dans plusieurs endroits, a déclaré à ABC Australia un responsable des restructurations chez Ernst & Young, et aussi des passagers bloqués au Vanuatu qui attendent de pouvoir rentrer chez eux. Nous travaillons avec les compagnies partenaires pour trouver des solutions rapidement. »

Ces annulations empêchent notamment l’équipe Ifira Black Bird du Vanuatu d’arriver à temps à Tahiti pour affronter l’AS Magenta dans un match initialement prévu dimanche, et qui a été repoussé d’une semaine. Les joueurs ni-Vanuatu devraient arriver le 14 mai, indique un communiqué de l’OFC. Leur premier match, contre Pirae, est prévu le 15 mai.

Avec Les Nouvelles calédoniennes