L’Urban Ride Fest, premier du nom, a rassemblés une cinquantaines d’adeptes du skatepark, sur leurs planches, bmx et autres trottinettes. Une initiative de l’association Polynésienne des sports extrêmes qui souhaite mettre en valeurs les différentes disciplines.

Des jeunes et moins jeunes, avec une participation , des roues plus ou moins larges, des figures impressionnante. Ils était cinquante à s’être inscrits au premier Urban Ride Fest, samedi au skatepark d’Auae, dont la voie était fermé à la circulation et occupée par divers stands et animations.

Dans les différents modules de l’espace, les figures se sont enchaînées sont le regard de trois juges. La règle ? Trois passages de une minute chacun sur trois niveau. « D’abord en bas, puis en haut, et pour la dernière minute un passage sur l’ensemble du parc », détaille le président de l’association Stanley Tuairau, la cinquantaine passée mais la passion toujours intacte. Les juges ont ensuite 300 points à attribuer, 100 par passage, selon plusieurs critères comme « la difficulté, la hauteur, la synchronisation des passages, le fait de ne pas poser le pieds par terre, les prises de risques… », enchaîne-t-il.

La jeune association, créée il y a un peu moins de cinq ans, proposait ainsi son premier évènement officiel. « C’est un peu un test », réussi pour le coup. « L’objectif est de valoriser toute nos disciplines, comme le skate, le BMX mais aussi la trottinette qui n’est pas assez mis en valeur ici. On veut aussi monter qu’il y a des jeunes doués en Polynésie, très doués », poursuit celui qui veut aussi promouvoir « le sport et la santé ».