[En images] Des nouveaux groupes en hura ava tau qui épatent !

Deuxième et dernière semaine pour le concours de chant et danse du Heiva i Tahiti, vendredi. Tamariki Makemo, arrivant tout droit des Tuamotu, et Manohiva, fondé par Poerava Taea, ont épaté le public. Ces deux groupes montaient pour la première fois sur la scène de To’ata et concouraient donc dans la catégorie hura ava tau. Les costumes, les déplacements, l’orchestre, les chansons… Ils ont réussi à emporter les spectateurs dans leurs histoires et les faire frissonner d’émotions. Manohiva, qui fait figure de favori, n’a pas déçu. Ils rayonnaient sur scène sous la voix de Nohorai Temaiana, déjà auteur de plusieurs tubes pour ce même groupe. Quant aux chants, Tamanui Apatoa no Papara qui rassemble des Polynésiens originaires pour la plupart de Rimatara, a fait la fierté des Australes. Une entrée merveilleuse, entrainante laissait envisager le meilleur et effectivement il était au rendez-vous. Et puis Tamari’i Mataiea, qu’on ne présente plus, sans doute le groupe le plus titré du Heiva, a fait un show parfait à nos oreilles. Mais ce sera au jury, experts de ces choses, de décider. Ce fut une magnifique soirée. Même un bateau, quittant Papeete, a salué le Heiva de plusieurs coups de klaxons, auxquels les techniciens de la lumière ont répondu, faisant clignoter To’ata et rire les spectateurs.

Tamariki Makemo

Tamanui Apatoa no Papara

Tamari’i Mataiea

Manohiva