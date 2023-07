[ En images ] Grosse ambiance pour la 3e soirée de concours du Heiva

Le Heiva i Tahiti bat son plein. Samedi soir, quatre nouveaux groupes se sont présentés sur la scène de To’ata. Les musiciens et danseurs du groupe O Tamari’i Afareaitu venus tout droit de l’île soeur ont ouvert la soirée avec un spectacle sur le thème du lézard jaune « Moore’a ». En deuxième et troisième partie, les spectateurs ont apprécié les tarava des groupes de chant Tamari’i auti no Rurutu et ceux de Reo Papara. La troupe professionnelle de Toakura dirigée par Mateata Legayic a clôturé cette soirée de concours en offrant une prestation enflammée au public. Le prochain rendez-vous est prévu ce jeudi 6 juillet avec les prestations des groupes de chant de Tamariki Rapa et Nuna’a Rurutu qui seront suivies par la prestation de Heikura nui qui concourt en Hura Tau.

Retrouvez quelques photos de cette 3e soirée ci dessous.

O Tamari’i Afareaitu

Tamari’i auti no Rurutu

Reo Papara

Toakura