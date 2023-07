[En images] Une belle énergie pour la 2e soirée de concours du Heiva

Une deuxième soirée de concours riche en couleurs. Ce vendredi, quatre groupes ont foulé la scène mythique de To’ata à l’occasion du Heiva i Tahiti. En chant Tamarii Mahina et Tamarii tuhaa pae no Mahina ont fait vibrer To’ata. En ‘Ori Tahiti pas de troupe professionnelle programmée, mais deux groupes amateurs qui ont tout de même ravi le public. Les danseurs, musiciens et figurants de Tamari’i auti no Rurutu de René Riveta ont fait voyager les spectateurs aux Australes au travers d’une prestation dynamique mêlant chant, danse mais aussi tu’aro ma’ohi et bringue. Et c’est la troupe de Ohi’u maeva, menée par Patricia Tokoragi qui a clôturé la soirée en beauté avec son spectacle plein d’énergie sur le thème « Porionuu », l’ancien nom du territoire d’Arue.

Retrouvez quelques photos de cette 2e soirée ci dessous.

Tamari’i auto no Rurutu

Tamarii Mahina

Tamarii Tuhaa pae no Mahina

Te ohi’ue maeva