En juillet, Ori i Tahiti prend possession du marae Arahurahu

Cela fait partie des festivités du mois de juillet, la troupe gagnante du Heiva précédent prend possession du marae Arahurahu à Paea tous les samedis pour un spectacle original. Cette année place à Ori i Tahiti et le thème « Ai’a, la patrie ».

Après avoir remporté le Heiva 2018, la troupe Ori i Tahiti sera en représentation spéciale tous les samedis de juillet au marae Arahurahu, du 6 juillet au 3 août. Un passage devenu obligé pour les lauréats du concours de danse depuis maintenant six ans. Ainsi, une soixantaine de danseurs, chanteurs et musiciens investiront le site sacré, une scène pour le moins particulière. On y ressent une ambiance différente, comme l’explique le chef de la troupe Ori i Tahiti, Teraurii Piritua.

Pour cette première de la troupe à Arahurahu, le jeune auteur Tane Raapoto leur a offert le thème « Ai’a, la patrie ». Un thème qui interroge sur la différence entre la notion de terre, fenua, en opposition à la patrie.

Un thème difficile à retranscrire en chorégraphie et en musique. Teraurii Piritua a donc pris le parti de diviser le spectacle en quatre tableaux majeurs avec des mises en scène différentes. Et cela pour permettre au public non initié au reo maohi de comprendre toute la profondeur du thème.

À peine remis de sa victoire à To’ata, Ori i Tahiti s’est mis au travail pour monter le spectacle du marae. Après ce mois de représentation, la troupe compte bien prendre une année de repos. « Toute l’équipe a besoin d’une année sabbatique pour revenir encore plus fort » explique Teraurii Piritua. Pas de Ori i Tahiti au Heiva 2020 donc, mais peut-être en 2021…

Pratique :

Les billets pour le spectacle sont en vente au tarif unique de 2 000 Fcfp dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.