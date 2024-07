En juillet, relevez le challenge du Moi(s) sans tabac

Comme l’année dernière, la Direction de la santé lance en juillet un challenge pour encourager les fumeurs souhaitant se libérer du tabac à franchir le pas. L’objectif est de se sevrer, en 30 jours, grâce à un effort collectif et à un kit d’aide au sevrage tabagique proposé gratuitement aux personnes inscrites sur la plateforme www.aita-tabac.pf.

En juillet, on dit « nana » à la cigarette. C’est en tout cas le message que souhaite faire passer, sur le fenua, la Direction de la santé durant ce mois sans tabac. L’objectif de cette initiative est d’encourager les fumeurs désireux d’arrêter leur consommation à le faire en se sevrant pendant 30 jours. La stratégie adoptée par le corps médical reste identique à celle de la première édition organisée l’an dernier, qui avait réussi à mobiliser environ 500 personnes. Il s’agit donc d’un challenge collectif auquel les fumeurs peuvent adhérer en s’inscrivant simplement sur le site www.aita-tabac.pf et en complétant le formulaire disponible en ligne.

Un kit « aita tabac » gratuit pour les participants

Le petit plus de ce défi, qui peut en motiver certains, est la possibilité de recevoir, grâce à un bon transmis à chaque participant, un kit « aita tabac ». Ce dernier est composé d’un programme détaillé à suivre pendant les 30 jours sans tabac, ainsi que de divers supports. Au travers de cette campagne, les spécialistes cherchent à informer et sensibiliser le public sur les avantages de l’arrêt du tabac, tout « donnant accès à des ressources et à un soutien pour arrêter de fumer ». Selon les chiffres locaux, en 2022 le fenua comptait 70 000 fumeurs, un nombre que le Pays ambitionne de réduire grâce notamment à ce genre de campagne de sensibilisation. Pour ce mois sans tabac, plusieurs actions sont prévues à Tahiti, Moorea, aux Raromatai, ainsi qu’aux Marquises. Plus d’informations sont disponibles sur la page Facebook Aita Tabac.