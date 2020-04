Avec zéro nouveau cas de Covid-19 depuis douze jours, l’hypothèse d’une circulation du virus en Nouvelle-Calédonie apparaît ténue. D’autant que les 18 cas recensés jusqu’alors proviennent de personnes ayant effectué un séjour extérieur. Ce qui a fait dire, hier, au président du gouvernement Thierry Santa, que « toutes les conditions sont réunies pour une pleine reprise de l’activité économique dans le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale qui devra s’appliquer en toutes circonstances ».

A partir de ce lundi, le Caillou va donc entrer dans une phase de transition qui devrait s’étaler sur quinze jours, jusqu’au 4 mai, date à laquelle les dernières mesures de restriction pourraient être levées. « Des mesures réversibles » ont prévenu les autorités.

Commerces ouverts, jogging, plage et pêche autorisés dès lundi…

Dès lundi, il ne sera plus nécessaire de se munir de son attestation dérogatoire pour se déplacer en Calédonie. Les établissements scolaires vont rouvrir en province Sud et il sera possible de faire son footing librement : le sport en extérieur est permis, ainsi que l’accès aux parcs de loisirs et aux plages. Les salles de sport, elles resteront fermées. Les activités de pêche et de chasse non professionnelles sont de nouveau autorisées.

Les commerces et établissements vont pouvoir rouvrir dans le respect des normes sanitaires (vitres de protection, mise à disposition de gel hydroalcoolique etc.) ainsi que les hôtels et restaurants. Les liaisons aériennes avec les îles devraient reprendre progressivement « afin que ceux qui y vivent puissent rentrer et d’assurer les déplacements utiles à la vie des îles », a indiqué le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie Laurent Prévost.

… Mais toujours pas de bars, d’office religieux ou de rassemblement de plus de 50 personnes

Les établissements de loisirs, les bars, nakamals, discothèques ou bingos resteront en revanche fermés. Les activités physiques et sportives pratiquées dans un cadre associatif, ou utilisant des installations publiques ou privées, seront toujours interdites. Les rassemblements seront limités à moins de 50 personnes et ne seront autorisés « qu’à la seule condition de conserver, pendant quatre semaines, la liste nominative des participants et leur contact téléphonique ». La mesure est destinée à pouvoir contacter les participants en cas d’apparition de cas positif. « Il est indispensable de tout mettre en œuvre pour être réactifs s’il y a un nouveau cas », a explicité Thierry Santa.

Au-delà de 50 participants, les manifestations publiques et privées demeurent interdites, quelque soit l’endroit où elles doivent se tenir. Cela concerne donc les manifestations sportives et culturelles. Les célébrations religieuses sont toujours suspendues. Des réunions doivent se tenir entre l’Etat et les représentants des différents cultes pour envisager l’adaptation des mesures pour les cérémonies religieuses et en particulier les obsèques. Les autorités coutumières seront également associées à cette réflexion pour les cérémonies.

Port du masque obligatoire

Le port du masque sera obligatoire pour les professionnels qui ont un contact physique direct avec leurs clients ou leurs patients (professions du bien-être et de soin comme les coiffeurs, masseurs esthéticiens etc.). Ils devront se les procurer eux-mêmes. Les personnes vulnérables sont invitées, autant que possible, à continuer à respecter un confinement strict.

Quatorzaine toujours obligatoire

Les frontières internationales demeurent fermées, à l’exception du fret et du rapatriement des résidents, qui sont soumis à une quatorzaine dans les hôtels, permettant un suivi sanitaire attentif et des tests systématiques à l’issue de cette période.

Des liaisons devraient ensuite reprendre « pour permettre les déplacements familiaux ou professionnels impérieux, ou encore l’arrivée de renforts ou de relèves chez les forces de l’ordre », a indiqué hier Laurent Prévost, le haussaire. Mais tout nouvel arrivant sur le territoire sera soumis à une quatorzaine, et ceci jusqu’à nouvel ordre.

L’école, petit à petit

Les établissements scolaires vont rouvrir progressivement dans le sud du Caillou. Ainsi les enseignants et équipes administratives feront leur pré-rentrée le lundi 20 avril, et de premiers groupes d’élèves iront en classe mercredi 22. Un second groupe ne rejoindra les écoles, collèges et lycées que le lundi 27. La province Nord attendra cette date pour toute réouverture, et communiquera ultérieurement sur le calendrier de reprise.

