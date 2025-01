En Papouasie-Nouvele-Guinée, des soupçons de cannibalisme

Des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des hommes afficher les membres découpés d’une victime et annoncer qu’ils allaient cuire et manger cette « viande ».

En Papouasie-Nouvelle Guinée, une vidéo virale fait craindre une affaire de cannibalisme, qui a fait les gros titres du plus important quotidien du pays, lundi (dimanche en Polynésie). On y voit un jeune homme montrant un pied humain sectionné, avant de faire mine de le lécher et de déclarer « C’est notre viande, nous la cuirons et nous la mangerons ».

Le ministre en charge de la police, Peter Tsiamalili, a expliqué que les images proviennent d’un village reculé du district de Goilala, et qu’elles datent d’un mois environ. À l’origine, une dispute entre frères dans laquelle le cadet a tué son aîné, tandis que les villageois prenaient parti. Sept personnes sont mortes. Les autorités soupçonnent un différend entre chercheurs d’or dans cette région connue pour ses cours d’eau chargés du métal précieux. Dans la vidéo, l’homme qui tient le pied, entouré d’hommes armés d’arcs et de flèches, déclare : « Nous sommes la mafia, on l’a découpé ».

« Je condamne les terrifiants actes de violences récemment rapportés à Goilala. Ces actes barbares par un groupe de jeunes choquent notre conscience collective mais aussi posent une grave menace aux valeurs sociétales qui nous unissent en tant que nation », a déclaré le ministre. Une division des forces spéciales et une équipe d’enquêteurs doivent être envoyés sur place.

Des cas de cannibalisme ont, dans l’histoire, été documentés chez un petit nombre de tribus de régions reculées de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cela vaut au pays de faire l’objet de clichés désuets mais tenaces, dont il s’efforce depuis des décennies de se débarrasser. « Une telle barbarie ne nous définit pas en tant que peuple ou nation », a écrit dans un communiqué dimanche le ministre de la Police.

En avril 2024, le président des Etats-Unis Joe Biden avait suggéré que des cannibales avaient pu dévorer son oncle, disparu dans le pays lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée James Marape avait minimisé ses propos et parlé de « confusion » chez le dirigeant américain.