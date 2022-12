En Polynésie, cinq personnes sans-abris sur la voie de l’insertion professionnelle

Vendredi 23 décembre, une formation EPIP2, étape d’un parcours d’insertion professionnelle lancée le 5 septembre, s’est clôturée en Polynésie, permettant à cinq personnes sans-abris de trouver à terme un emploi. Un sujet de notre partenaire Outremers 360°.

Ces cinq personnes sans-abris « se sont vues remettre leur attestation de réussite », a indiqué le Service de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion professionnelle en Polynésie. « Ils ont persévéré malgré les grandes difficultés de vie ». Cette formation, qui n’est pas une première, a été menée en partenariat avec l’organisme de formation « Grand Angle » et l’association Te Torea.

« Chaque année le Service de l’emploi s’attache à proposer ce type de formation au public des sans-abris pour les mettre sur la voie d’une insertion professionnelle durable » explique Vanessa Tiaipoi, chef du Service de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion professionnelle, contactée par Outremers360. « La formation dont nous parlons est une formation de remobilisation professionnelle intitulée EPIP 2 (Élaboration de projet d’insertion professionnelle de niveau 2) » qui « s’adresse à des personnes sans emploi, sans-abri et désireuses d’entrer dans un parcours d’insertion professionnelle ».

Les candidats ont en général un niveau équivalent à la Terminale (lycée) mais avec une nécessité de remettre à jour certains savoirs de base, et « ont surtout besoin de bénéficier d’un accompagnement soutenu et durable pour se confronter à la vie professionnelle ». Pour dispenser cette session de formation, le Service a donc fait appel à l’organisme Grand Angle, attributaire de ce marché. Le Service apporte de son côté le financement, à la fois de la formation mais aussi des indemnités versées aux stagiaires le temps de la formation.

En outre, Grand Angle va effectuer le suivi des stagiaires durant tout le temps de la session, évaluer la progression des stagiaires et l’atteinte des objectifs de la formation. « Le Service de l’emploi travaille en partenariat avec les Éducateurs et éducatrices de l’Association Te Torea aussi bien dans le recrutement des candidats SDF pour l’intégration aux formations proposées que dans l’accompagnement des stagiaires pendant toute la durée de la formation et dans l’insertion professionnelle » précise Vanessa Tiaipoi.

Quant au contenu de la formation, celle-ci propose différents modules de remise à niveau des savoirs de base (communication orale et écrite, mathématiques…) et d’élaboration de projet d’insertion (Découverte des métiers, techniques de recherche d’emploi…). « Cette formation peut être une étape dans un parcours de formation plus long avec par exemple l’intégration dans une session de préformation ou de formation qualifiante à un métier particulier ou bien conduire à un stage d’insertion de longue durée ou enfin conduire à un emploi directement », ajoute Vanessa Tiaipoi.

S’il est incontestable que cette formation joue un rôle important dans la réinsertion des sans-abris, il est aussi évident que la réussite totale des candidats n’est pas toujours au rendez-vous. Pour la dernière session, 12 personnes avaient été retenues, « trois d’entre eux ont démissionné et sur les neuf stagiaires qui sont arrivés au bout, sept ont obtenu leur attestation de fin de formation (les deux autres ayant un niveau trop faible encore) », concède Vanessa Tiaipoi.

Toutefois, la chef du Service de l’Emploi s’attarde sur la réussite des stagiaires ayant obtenu leur attestation : « tous sont en recherche d’emploi ou en attente de débuter une autre session de formation complémentaire. Certains ont réussi à trouver déjà des entreprises d’accueil pour y effectuer un stage de plus longue durée en 2023 ». « Ces formations remplissent pleinement leur objectif de participer au parcours d’insertion de ces personnes qui sont très éloignées de l’emploi » assure-t-elle.

Cette année, le Service de l’emploi a pu mettre en place deux sessions de formation à l’attention de ce public et le bilan est satisfaisant puisque certains participants ont aujourd’hui trouvé un emploi, d’autres ont poursuivi leur parcours de formations, d’autres ont intégré des organismes d’accueil en stage et enfin certains continuent à rechercher activement un emploi. Et d’ores et déjà, quatre sessions de formations EPIP de niveau 1 (niveau collège) et de niveau 2 sont programmées pour l’année 2023.

En partenariat avec Outremers 360°.