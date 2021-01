Devenues « virales » aux États-Unis il y a quelques semaines, les marmottes de France3 sont un peu les enfants de Fabrice Guéneau, fondateur de l’agence de publicité parisienne Dream On qui leur a donné vie. Il y a 20 ans, il avait imaginé les premiers habillages de TNTV, et revient régulièrement en Polynésie. Radio1 l’a rencontré.

Le 28 décembre dernier, les internautes américains se sont pris de passion pour les 4 marmottes de France3, qui sont devenues un phénomène viral au pays d’Un Jour sans fin, le film de 1993 dont la ressemblance avec la vie en temps de confinement n’a échappé à personne. En 24 heures, relayées par plusieurs personnalités, les « French Marmots » avaient accumulé 4 millions de vues. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois, puisqu’elles avaient fait 3 millions de vues en Corée. « Ce sont des moments de détente à un moment où le monde entier en a besoin, c’est aussi pour ça que ça marche, dit Fabrice Guéneau. Ça nous a un peu dépassé, en fait, la chaîne, l’agence… Même s’il n’y a pas d’enjeu pour France3 en Corée ou aux États-Unis, c’est aussi satisfaisant pour tout le monde. »

« Elles sont nées en 2015, se souvient Fabrice Gueneau, fondateur de l’agence de communication Dream On, spécialiste du «branding » (identité de marque). Pour les vacances d’été et d’hiver, une période où on a envie de voir des choses un peu plus marrantes, plus festives, la chaîne nous avait demandé des jingles. Au départ on les a fait chanter (…), et comme ça a eu d’emblée un franc succès, on nous a demandé d’écrire une suite, on a fait des remakes de blockbusters du cinéma. Et il se trouve que cette année, on leur a fait faire du sport puisqu’il y avait normalement les Jeux olympiques, qui ont été reportés. » C’est de cette série qu’est tiré l’épisode du curling qui a séduit les internautes américains.

Pourquoi les marmottes ? « Le plus important c’est qu’elles ont des jambes et des bras, et elles peuvent se tenir debout, on pouvait leur faire prendre des attitudes et des rôles d’humains. » À tel point que certains téléspectateurs s’étaient émus du dressage infligé à ces petits animaux trop mignons …

Les marmottes sont en réalité le fruit d’un énorme travail d’animation, impliquant beaucoup de gens, explique Fabrice Guéneau. « Certains vont bien savoir traiter les poils, d’autres savent bien les faire bouger, la qualité du projet repose effectivement sur le talent de ces gens-là pour les faire exister sur les scripts écrits à l’agence. »

L’agence Dream On s’est aussi beaucoup illustrée par la conception d’habillages de chaînes et de programmes de télévision. Peu de temps après sa création, elle avait conçu il y a 20 ans la première identité visuelle de TNTV. Depuis, Fabrice Guéneau revient régulièrement en Polynésie. Et c’est depuis le bord de mer de Punaauia qu’il a assisté, médusé mais heureux, au nouveau succès viral de ses marmottes.

Les marmottes de France3 feront-elles un comeback ? Il y aura une suite, dit Fabrice, mais le projet est top secret.