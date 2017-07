Energie, climat… La Polynésie au coeur d’un « océan d’opportunité »

A l’occasion de ses 40 ans d’existence le Conseil économique, social et culturel (CESC) a organisé plusieurs conférences publiques mardi au Méridien Tahiti. Parmi les thèmes abordés, « l’avenir de la Polynésie en 2050 ».

La conférence publique du CESC organisée pour célébrer les 40 ans d’existence de l’institution a rassemblé près de 300 personnes mardi au Méridien Tahiti. Trois tables rondes ont été proposées pour débattre sur « le développement harmonieux » de la Polynésie pour les 40 ans à venir.

Après l’analyse du fait nucléaire comme devoir de mémoire pour préparer l’avenir la discussion s’est ouverte sur les enjeux de l’environnement régional du fenua, en particulier en faveur du climat. Avec ses 118 îles réparties sur un espace aussi grand que l’Europe, la Polynésie fait face à « un océan d’opportunité ». Carol Martinez, coordinatrice pour l’Europe de l’International union for conservation of nature (IUCN) a souligné la nécessité de « ne pas être victime mais actrice » des impacts du changement climatique. Le cap à prendre comprend ainsi la poursuite et l’accompagnement des activités de pêche et d’aquaculture durables, des actions basées sur les écosystèmes avec notamment l’intégration légale du rahui.

Les enjeux de la transition énergétique ont également été abordés par Thierry Poupeau, expert en technologies et en marchés énergétiques. Il envisage cette transition comme un « volet d’opportunités » et non comme une contrainte pour les entreprises et les territoires.

L’expert souhaite que la Polynésie développe un « leadership régional » sur la trajectoire des accords de Paris, revenant à un mode de vie et au développement d’un tourisme de qualité durable.