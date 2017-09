Enfance et jeunesse au menu du 4ème Festival Voyage

La Compagnie du Caméléon propose une 4ème Edition spéciale Enfance et Jeunesse du 6 au 14 octobre dans les Jardins du Musée de Tahiti et des Iles.

Le festival VOYAGE réunit depuis sa première édition dans les jardins du Musée de Tahiti et des Îles, des projections de cinéma de plein air sur écran géant et des spectacles vivants organisés autour d’une thématique différente. En 2013, année de la création du festival, les spectateurs étaient invités à partir à la rencontre d’un nouveau continent, jusque dans la dégustation de pécialités culinaires.

L’année suivante, le festival abordait les problèmes d’environnement avec des « histoires d’eau ». La 3ème édition apportait un éclairage sur la condition féminine à travers le monde. Pour cette quatrième édition la thématique choisie est « Enfance & Jeunesse ».

Cette quatrième édition se déroulera les vendredi 6 et samedi 7 octobre puis les vendredi 13 et samedi 14 octobre. Eric LONGEQUEL, jongleur de renommée internationale est l’invité d ‘honneur du Festival.

Vous pourrez découvrir avec vos enfants, le nouveau concert des Comptineurs de Tahiti, un voyage inédit au beau milieu de la jungle à travers leurs toutes nouvelles chansons,

Tout au long du festival, des concerts, des contes musicaux, des lectures, des marionnettes, de la danse, des performances de graff, du hip hop et du jonglage seront proposés, réunissant sur 4 jours une trentaine d’artistes sur un même lieu. Vous pourrez également voir 15 courts-métrages, 3 dessins-animés, 2 films de fiction et 1 film documentaire. 6 rendez-vous intimistes sous la Cabane du Voyageur pour des concerts, des massages, des présentations de marionnettes et des peintures rupestres seront également offerts. Enfin 10 ateliers créatifs et pédagogiques les samedis après-midi seront accessibles en hip hop, danse parent-enfant, arts plastiques, éveil musical,

tatouages, théâtre et photographie notamment.

Le festival se tiendra les vendredi 6 octobre de 18h à minuit, samedi 7 octobre de 15h à 22h30, vendredi 13 octobre de 18h à minuit et samedi 14 octobre de 15h à 22h30

Tarif à partir de 2500 Francs, Pass festival disponibles. Gratuit pour les bébés de moins de deux ans.

Billets et pass en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et en ligne sur www.ticket-pacific.pf

Chaque année le Festival Voyage réunit entre 2000 et 2500 festivaliers.