Enfant étranglé à Mahina : le père placé en détention provisoire

Dans un communiqué, Hervé Leroy, procureur de la République est revenu sur le décès d’un enfant de trois ans survenu dimanche à Mahina dans des circonstances dramatiques. Le père de l’enfant a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Selon le communiqué, « Le dimanche 30 octobre vers 14h, les sapeurs-pompiers étaient requis pour porter des soins à un enfant de sexe masculin de 3 ans à Mahina. Sur place, Ils constataient le décès de l’enfant. Les gendarmes de la brigade d’Arue se transportaient alors sur les lieux pour constater que l’enfant était mort à la suite de violences. Le père de l’enfant, âgé de 41 ans, déclarait qu’il avait étranglé son fils. Dans un état second, il était placé en garde à vue et transporté immédiatement au CHPF pour y subir un examen médical. »

L’autopsie de l’enfant pratiquée lundi, « mettait en évidence que la mort résultait d’une asphyxie par strangulation. Les investigations établissaient que l’auteur dans la matinée avait consommé bière et paka; après une sortie en famille en début d’après-midi il avait mis fin aux jours de son fils au domicile familial profitant de l’absence de sa compagne puis tentait de se suicider en ingurgitant un breuvage médicamenteux. Le père reconnaissait avoir volontairement donné la mort de son fils en raison de relations conflictuelles avec sa compagne et l’entourage familial de cette dernière. Envahi par l’idée de soustraire son fils à sa mère, il préméditait son acte depuis quelques semaines en ayant la volonté de se supprimer à l’issue. Au terme de sa garde à vue de 48 heures, le mardi 1° » novembre il a été déféré au parquet qui a saisi un juge d’instruction chargé de poursuivre l’enquête criminelle du chef d’assassinat. »

Le procureur de la République précise qu’il « appartiendra aux experts qui seront désignés par le juge d’instruction d’établir le profil psychologique et psychiatrique du mis en cause, inséré socialement, qui n’est pas connu pour des faits de violences. » Pour l’heure, « Le juge d’instruction a mis en examen l’auteur de ce chef d’assassinat et le juge des libertés et de la détention a placé en détention provisoire l’auteur conformément aux réquisitions du parquet. L’auteur de cet assassinat encourt la réclusion criminelle à perpétuité. » Et Hervé Leroy de conclure, « Il appartiendra à la Cour d’assises de le déclarer coupable ou pas. »