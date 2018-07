Entrez dans la danse avec Te Hura Nui

Du vendredi 3 au samedi 18 août, le Méridien Tahiti fête les quinze ans du festival de danse, Te Hura Nui. Ainsi, pour cette quinzième édition, l’hôtel de la côte ouest offrira aux spectateurs et dineurs, six soirées où ils pourront admirer une partie des troupes de danse qui ont participé au Heiva i Tahiti 2018.

C’est la saison des « mini-heiva », après l’Intercontinental, Le Méridien propose Te Hura Nui. Ainsi, Tahiti Ora, sous la houlette de Tumata Robinson, Pupu Tuhaa Pae, Temaeva, Tahiti Ia Ruru Tu Noa, Te Tiare No Beachcomber et Tahiti Hura animeront à tour de rôle six soirées du 3 au 18 août. A noter qu’au programme de chaque soirée, en ouverture, la troupe Toa Huhina offrira un spectacle de danse marquisienne, avec en prime, un spectacle de danse du feu.

A l’origine, la création de Te Hura Nui provient d’un malentendu. D’une confusion entre le deux hôtels de la côte ouest. Et c’est de ce quiproquo qu’est né le festival Te Hura Nui, comme l’explique le directeur de la restauration, Teva Teriitemoehaa.

Pour autant, Te Hura Nui se différencie de son concurrent en axant son festival uniquement sur la danse. Teva Teriitemoehaa, ancien danseur, prêche pour sa paroisse et avoue un petit penchant pour les groupes qui sont restés fidèles à la tradition.

Le programme :

Vendredi 3 août : Tahiti Ora

Samedi 4 août : Pupu Tuhaa Pae

Vendredi 10 août : Temaeva

Samedi 11 août : Tahiti Ia Ruru Tu Noa

Vendredi 17 août : Te Tiare No Beachcomber

Samedi 18 août : Tahiti Hura

Au programme de chaque soirée :

A 20 heures, Spectacle de danse marquisienne avec le groupe Toa Huhina et le gagnant du Te Ahi Nui 2017.