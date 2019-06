Samedi s’est déroulé le premier « festival artistique et environnemental » de Polynésie sur le site de la pointe Vénus à Mahina, baptisé « Effet Mer » Artistes et associations s’étaient donné rendez-vous pour une journée aussi pédagogique que festive qui a rencontré un beau succès auprès de la population.

Un festival imaginé par Nani, le premier tour opérateur polynésien qui développe son activité autour de la préservation de l’environnement. Ses fondatrices, Alexandrine Wan, Timeri Izal Ceran-Jérusalémy et Jade Vigouroux, spécialistes du développement durable, refusent la fatalité d’un tourisme égoïste et polluant. De fil en aiguille, l’idée de mettre sur pied ce festival est née, afin de rassembler la population pour informer sans ennuyer, responsabiliser sans culpabiliser, et mettre en vedette les nombreuses initiatives que compte déjà la Polynésie. Pour Alexandrine Wan, c’est un succès :

Dans une ambiance bon enfant, notamment au rythme de la voix puissante de Taloo, et autour d’une grande sculpture de Tuatahi Bernière réalisée en canettes alu, les membres de la FAPE (Fédération des associations de protection de l’environnement) ont répondu présent : on peut citer Te Mana O Te Moana, Oceania, Haururu, l’association de protection de l’environnement et du lagon de Punaauia, Nana Sac Plastique, Bio Fetia, etc. Les organisateurs estiment que plus d’un millier de personnes sont venues à cette première édition.

Inspirer sans pointer du doigt

Les visiteurs ont pu manger un ma’a tahiti bio, acheter des légumes et des produits transformés également bio, apprendre à composter, participer à un ramassage des déchets sur la plage de Ahonu, ou à un atelier pour apprendre à réduire sa consommation de plastique dans la cuisine et la salle de bains en fabriquant soi-même ses produits. La Direction de l’environnement animait également un stand sous forme d’un jeu pour reconnaître et situer les rivières de Tahiti sur la carte. La Polynésienne des eaux était là aussi, avec des urnes d’eau aromatisée pour remplir les gourdes des visiteurs. Partout, le même principe : inspirer sans pointer du doigt ni accuser, pour faire naître le plus de bonnes volontés possible. Une expérience qu’Alexandrine Wan espère bien renouveler l’année prochaine.

Le Fifo était également présent, pour projeter les films de cette année. Enfin, la fondation Pew, qui accueillait cette semaine la réunion « Island Voices » qui rassemble les défenseurs des aires marines protégées dans tout le Pacifique, s’est installée sous le fare potee pour un cycle de conférences des différents participants.