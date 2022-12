Environnement : l’association Ti’ai fenua cherche de nouveaux bénévoles

À l’approche de la nouvelle année l’association Ti’ai fenua dresse le bilan de 2022. De gros projets sont prévus l’an prochain et dans cette dynamique l’association lance un appel à de potentiels bénévoles qui souhaiteraient s’engager en faveur de l’environnement.

L’association Ti’ai fenua qui rassemble en fait, sous une même enseigne le collectif nana sac plastique et le collectif Tat’ai, a mené cette année une trentaine d’actions. « Des succès qui ont jalonné 2022 » selon Moea Pereyre, la directrice de l’association, et qui seront donc reconduits en 2023. Parmi les grands rendez-vous que l’association a réussi à mettre en place cette année, on retrouve bien sûr des interventions dans le milieu scolaire, des formations-initiations à la réparation, mais surtout l’organisation des ateliers collaboratifs de réparation. Nés il y a deux ans maintenant ces ateliers ont eu lieu au moins une fois tous les mois. Une régularité qui sonne comme une nouvelle petite victoire pour ces défenseurs de l’environnement, qui souhaitent que les consommateurs adoptent de « nouvelles habitudes » et arrêtent d’être dans un « mode de consommation linéaire » pour tendre vers une dynamique de recyclage.

Grâce à ces ateliers de réparation près de 2 tonnes de déchets ont été évitées, ce qui représente plus de 500 appareils. Des centaines d’appareils qui ont été remis en état par une équipe de « répar’acteurs » bénévoles parmi lesquels une douzaine de professionnels. Aujourd’hui, Ti’ai fenua compte 191 adhérents, un chiffre encourageant, qui résonne fortement avec la raison d’être de ces ateliers, préparer le monde de demain. Pour 2023 l’association veut garder ce rythme et prévoit déjà des rendez-vous mensuels, le 3e samedi du mois à Tahiti et des actions bimestrielles, le 2e samedi du mois à Rangiroa. Et pour amorcer un projet de ressourcerie dans les archipels, l’association prévoit également des ateliers de formation-initiation à Rangiroa. « L’idée, c’est de créer de la ressource humaine là où il y en pas, de façon à pouvoir créer de la ressource matérielle là où il y en a pas », précise encore la directrice de Ti’ai Fenua.

Pour renforcer l’équipe déjà en place l’association recherche donc de nouveaux bénévoles qui voudraient accompagner le changement et s’engager pour l’environnement.