Éoliennes de Makemo : la Sedep charge toujours le Pays pour le fiasco

Alors que le Pays a lancé un appel à candidatures à 40 millions de francs pour évacuer et retraiter les déchets du site de Te Mau Ito Api, la Sedep de Dominique Auroy, à l’origine du projet avec la Spres, a tenu a rappelé l’historique de ce « projet pilote ». Et notamment le rôle du Pays, qui après sa prise de participation majoritaire « détenait tous les pouvoir » sur la société transformée en SAEM. Malgré le désastre financier et énergétique à Makemo, le gérant de la Sedep, Jean-Louis Chailly n’en démord pas : « les études de la Sedep quant à l’intérêt de l’éolien dans les Tuamotu ont été confirmées. »

Lire aussi : A Makemo le Pays balaie les restes du fiasco éolien