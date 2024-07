Épreuve de surf des JO : la compétition pourrait reprendre dès midi

C’est du moins l’annonce faite par les organisateurs. Une confirmation doit arriver ce matin. Si la compétition au PK0 reprend aujourd’hui, on devrait voir le duel féminin très attendu : Vahine Fierro et Johanne Defay, prévu à 13h45. Et si ça continue avec les hommes, on pourrait aussi assister au deuxième duel franco-français, Kauli Vaast et Joan Duru.

On attend une confirmation des organisateurs qui doit tomber dans la matinée. Mais la compétition de surf des JO au PK0 pourrait reprendre dès midi ce mercredi. La forte houle qui est arrivée lundi après-midi devrait continuer à produire des vagues de plus de 3,50 mètres tout au long de la journée, alors que le vent, on shore en matinée, devrait s’orienter au secteur sud est (cross shore) vers midi, indiquait la Fédération française de surf sur sa page Facebook.

Si la compétition reprend, elle commencera sans doute par les huitièmes de finale des femmes. Au programme un duel franco-français : Vahine Fierro et Johanne Defay. L’une d’elle sera qualifiée pour les quarts. Ce sera à 13h45. Et la compétition pourrait continuer avec les quarts masculins. Où un autre duel franco-français est attendu. Celui de Kauli Vaast et Joan Duru.

