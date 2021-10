Erasmus Days : l’Europe s’ouvre aux étudiants polynésiens

Les Erasmus Days débutent officiellement dans les établissements scolaires en partenariat avec Erasmus+. Ces journées de célébration de l’Europe et de ses projets ont débuté dès mardi 12 octobre au lycée Diadème et ce jeudi matin au lycée-collège Lamennais de Papeete.

Au lycée Diadème, ces journées pour l’Europe sont anticipées. Sous l’œil bienveillant de la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, les élèves ont pu célébrer le temps d’une journée cette démarche européenne pour la formation, l’enseignement, la jeunesse et les sports.

Cette année, au mois de janvier 2022, c’est une vingtaine d’élèves sélectionnés qui partiront à la découverte de l’Italie, la Grèce, la Roumanie et l’Angleterre. C’est un voyage d’une dizaine de jours pour échanger leur culture avec celles des autres étudiants qu’ils rencontreront. Mais avant le grand départ, c’était par le biais d’ateliers que ces étudiants ont pu partager cette connaissance de l’Europe avec leurs camarades.

Le lycée-collège Lamennais tient ses Erasmus days

Les premiers Erasmus Days de l’association Eurohiti sont lancés les 14-15 et 16 octobre 2021. Cette organisation associative des étudiants de BTS Commerce international du collège-lycée Lamennais de Papeete, se donnent un objectif : faire connaître l’Europe sous forme de jeux-concours et de quizzes.

L’association étudiante a été créée en 2020, à l’origine pour faire connaître les dispositifs d’aides disponibles aux étudiants et aux entreprises de Polynésie française grâce à Erasmus+. Il s’agit notamment de bourses de mobilité pour des stages à l’étranger. La classe de BTS commerce international de l’école des frères organise ces journées dans leur ensemble. Les élèves ont réalisé les affiches, prospectent pour des partenariats locaux en plus d’organiser ces jeux qui seront amenés à se renouveler chaque année.



Des informations complémentaires sur les aides de mobilité d’Erasmus et sur l’association Eurohiti sont disponibles sur le site : https://www.clm.ddec.pf/association-eurohiti/