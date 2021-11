Escale au Musée de Tahiti avec Titouan Lamazou

À partir du vendredi 26 novembre, Titouan Lamazou expose au Musée de Tahiti et des îles « Escales en Polynésie », 230 œuvres, peintures et esquisses, qui mettent à l’honneur des cinq archipels de Polynésie française. Des portraits mais surtout des paysages, de la végétation et des animaux à découvrir seul ou lors de visites guidées, le samedi de 10 heures à 11h30.

Le Musée de Tahiti et des Îles accueille en tout 230 œuvres, peintures et esquisses du peintre et navigateur Titouan Lamazou qui s’est installé il y a peu à Tahiti. L’exposition « Escales en Polynésie » ouvre le 25 novembre et sera visible jusqu’au 4 juin 2022. C’est presque un voyage dans les cinq archipels de la Polynésie française. Des reliefs escarpés de Ua pou aux lagons bleus des Tuamotu pour arriver aux églises des Gambier, il s’est attardé sur les personnes, reconnues ou anonymes, mais aussi et surtout sur la nature, la végétation ou les animaux, qui peuplent le ciel, les montagnes et le fond des lagons. Un « hymne à la beauté de nos îles », qui rappelle aussi leur « fragilité et leurs spécificités ».

Une exposition partagée aux scolaires de tous les archipels

L’exposition est rendue particulièrement accessible à la jeunesse. Son entrée est gratuite pour les mineurs, les étudiants et les membres de l’AMTI. Pour préparer la visite, un livret pédagogique est mis à disposition des établissements scolaires. Par ailleurs, les classes de cycle 3 de tous les archipels sont invitées à participer au concours de dessin « Dessine-moi un motu » en envoyant leur réalisation par avion. La victoire leur vaudra la réception d’un exemplaire du livre « Escales en Polynésie » qui retrace l’exposition en question.