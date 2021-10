Essence et gazole augmentent de 10 Francs par litre au 1er novembre

Le conseil des ministres a acté la hausse des prix de détail des carburants au 1er novembre prochain : le prix du litre d’essence et de gazole à la pompe augmentera de 10 Fcfp.

Depuis le début de l’année, les cours internationaux du prix du pétrole ont augmenté de 65% en raison d’une plus grande demande depuis les débuts de la reprise économique et d’une offre encore restreinte de la part des pays producteurs. A titre de comparaison, le prix des carburants à la pompe en métropole a atteint le plus haut niveau depuis 10 ans.

Par conséquent, les hydrocarbures livrés en Polynésie subissent cette tendance de forte hausse, alors que le prix à la pompe n’avait pas été revalorisé depuis le mois de juillet. Afin de pondérer ces fortes variations auprès des consommateurs et usagers polynésiens, le Conseil des ministres a décidé de revaloriser de + 10 Fcfp/litre les prix de l’essence sans plomb et du gazole destinés au grand public pour le mois de novembre 2021. Le litre d’essence passe ainsi de 131 à 141 Fcfp/l et le litre de gazole de 133 à 143 Fcfp/l.

Malgré cette hausse, ces prix de détail restent toujours inférieurs à ceux d’avant la crise du covid-19.

