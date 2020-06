Il y a une théorie scientifique qui circule depuis des années et que des gens bardés de diplômes tentent réellement de démontrer. S’il vous plait quand je vous aurai dit de quoi il est question, n’ayez pas le réflexe de dire ou penser trop fort un truc du genre « sérieux, ils ont que ça à faire ? ». Parce que je préfère vous le dire d’emblée, oui, apparemment ils n’ont que ça à faire, il y a des millions de scientifiques partout dans le monde qui planchent sur de la recherche fondamentale sur des sujets qui vous paraitraient encore plus étranges, et je vais vous dire pourquoi dans un instant.

Donc trêve de teasing, la théorie qui me fascine c’est celle qui voudrait que ce que nous percevons comme notre existence et notre réalité soient en fait le produit d’une simulation informatique. Vous vous rendez compte de ce que ça implique ? Alors inutile de vous imaginer tout de suite que ce sont des petits gris rachitiques, ces extraterrestres qui incapables de trouver des lunettes de soleil à leur taille sur notre planète s’amuseraient de nous pour évacuer la frustration qui en découle. Il se peut très bien en fait que ce soient des humains, mais donc pour le coup des « vrais », qui s’éclatent avec un ordinateur quantique dernier cri. Je ne sais pas moi, par exemple pour tester des scénarios, puisqu’avec des « si » vous le savez, on pourrait refaire le monde. Ou alors c’est peut-être aussi une simple partie de jeux vidéo d’un ado boutonneux des années 2250, si tant est que dans le futur ils n’aient toujours pas trouvé un moyen de soigner totalement l’acné.

Il y a donc vraiment parmi nos scientifiques des pontes qui au moins 8h par jour planchent sur le sujet pour savoir si les frères Wachowski, les co-réalisateurs de la trilogie cinématographique Matrix – entre temps accessoirement devenues sœurs – n’auraient pas tout piger avant tout le monde. On serait tenté de crier au scandale en pleine pandémie mondiale où on voudrait croire que toute la ressource en cerveau de savant disponible sur Terre soit mise à profit de la recherche de traitements et de vaccins, mais ce serait pêcher par ignorance. Car voyez-vous ce sujet-là, ou tout autre concernant la recherche fondamentale, difficile à appréhender pour un profane, a le potentiel de permettre des découvertes qui peuvent impacter sur bien des aspects de notre quotidien et de notre survie en tant qu’espèce. Certaines grandes trouvailles qui jalonnent notre histoire ont été faites par hasard et lors d’expériences qui n’avaient à la base rien à voir.

Alors restons ouverts parce que dans l’absolu si nous vivons dans une simulation ça voudrait aussi dire qu’on pourrait recommencer la partie. Avouez que ce serait sympa qu’existe en fait ce gros champignon vert qui donne une vie en plus …