L’école de danse du feu et de ori tahiti Etuahi donnera son gala de fin d’année à Outuaraea, Faa’a, ce samedi 18 juin à 18h30. C’est Tamatea Ondicolberry qui la dirige et qui l’a créée en juillet 2019, après avoir été nommé champion du monde de ori Tahiti. Pour ouvrir la soirée « le groupe marquisien Kakaia » prendra possession du site puis, ses élèves qui sont au nombre de 30 aujourd’hui, présenteront le travail d’une année de cours. Ce sont principalement des garçons de tous âges, mais il enseigne la danse du feu aux filles aussi.

« Pas de feu à côté de l’essence, ça semble évident mais certains oublient »

La danse du feu et le ori tahiti, ce sont deux passions auxquelles Tamatea s’adonne depuis sa plus tendre enfance. Après avoir reçu le titre de champion de Polynésie de danse du feu en 2014, il a été meilleur danseur du Heiva i Tahiti en 2018 puis champion du monde de ori Tahiti en 2019. C’est en professionnel aguerri qu’il les enseigne à des élèves de tous âges depuis trois ans à Fare Ute. Pour une sécurité optimale lors des spectacles, les élèves apprennent à manier un bâton sans feu durant les premiers mois d’entraînement, puis selon leur maîtrise ils peuvent commencer à y mettre le feu – avec certaines précautions – une fois par mois, sur une plage. Ses conseils de sécurité : « Ne jamais être avec du feu là où il y a de l’essence, ne pas éteindre les bâtons à côté de l’essence, se mouiller les cheveux et ne pas y mettre de gel parce que le gel contient de l’alcool qui peut prendre feu… ».