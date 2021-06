Euro : les Bleus éliminés par la Suisse aux tirs au but

Au terme d’un match époustouflant, l’équipe de France a été éliminée en huitième de finale de l’Euro de football. Après une égalité 3 – 3, ce sont les tirs aux au but qui ont décidé de ce résultat. La Suisse rejoint l’Espagne, victorieuse de la Croatie (5 – 3) en quart de finale.

La rencontre qui s’est tenu devant 25 000 spectateurs à Bucarest en Roumanie, a tenu les supporters des deux équipes en haleine pendant plus de 120 minutes. Les Bleus, menés à la pause après un but de Seferovic (15e), pensaient avoir renversé la situation en début de seconde période avec un arrêt de Hugo Lloris sur un penalty helvète, puis un doublé de Benzema (57e et 59e) et enfin une frappe puissante de Pogba (75e). Mais les Suisses ont su se mobiliser dans les dix dernières minutes, Seferovic doublant la mise (81e) et Gavranovic complétant le score (90e). Score qui n’a ensuite pas bougé pendant les 30 minutes de prolongation.

Les tirs aux but n’ont pas profité aux champions du monde : après quatre tirs réussi par ses coéquipiers, Kylian Mbappé trouve les gants du gardien de l’équipe suisse, auteur d’un sans-faute. La dernière fois que l’équipe de France s’était inclinée lors d’une séance de tirs au but, c’était en final de la coupe du Monde 2006 contre l’Italie.

Un peu plus tôt ce lundi, l’Espagne a éliminé les vice-champions du monde croates au terme là aussi, d’un scénario de folie, terminé sur le score de 5 buts à 3 après prolongation. La Roja et la Nati se retrouveront en quart de finale vendredi matin.