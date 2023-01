Eurohiti pass : une carte avantage pour les 15-25 ans

Les élèves de BTS Commerce international du lycée La Mennais lancent pour la 3e année consécutive une carte avantage spécialement dédiée aux jeunes. Elle sera mise en vente à partir du 2 février au prix de 1 000 francs.

Baptisée Eurohiti Pass, la carte a servi de mise en situation professionnelle aux élèves en pleine pandémie et s’installe finalement de façon pérenne au fenua. Cette année, les élèves ont décidé d’élargir leur champ d’action en la rendant accessible aux jeunes dès 15 ans plutôt qu’à partir 18 ans. Une évolution qui finalement montre la pertinence de ce projet puisque l’association des étudiants compte désormais une véritable communauté autour de cette carte, qui permet d’accéder à des réductions dans certains commerces de Tahiti.

Plus de 400 jeunes l’ont déjà adopté l’année dernière, un chiffre qui devrait augmenter selon Amandine Chochois professeure principale de la classe de BTS Commerce international. « On a eu pas mal de demande de lycéens. On a donc décidé de l’ouvrir aux 15-25 ans, ce qui nous permet de toucher les lycéens, les étudiants et les jeunes actifs », précise-t-elle encore.

Pour cette période scolaire, les adhérents pourront ainsi bénéficier de réductions valables sur un réseau de plus de 50 partenaires. Des avantages financiers qui permettront aux détenteurs de la carte « d’augmenter leur pouvoir d’achat et de mieux profiter de leur jeunesse ». La carte sera disponible à partir du jeudi 2 février au sein du pôle formation de la CCISM au prix de 1 000 francs. Elle devrait aussi être disponible dans certains établissements scolaires. Retrouvez plus d’infos sur le Facebook ou sur l’Instagram de l’association Eurohiti.