EuroMillions : le gagnant des 200 millions d’euros donne ses gains pour «sauver la planète»

Que feriez-vous si vous gagniez 200 millions d’euros? Acheter la maison de vos rêves ? Faire le tour du monde ? Tout cela est bien trop classique pour le vainqueur du jackpot l’EuroMillions. Le deuxième plus grand gagnant en France de l’histoire de ce jeu, baptisé « Guy », a en effet choisi de tout donner…

En décembre 2020, Guy avait battu le record de gains en France à l’EuroMillions. Il a utilisé une grande partie de sa cagnotte pour créer sa fondation, dédiée à la protection de l’environnement. Il a créé une fondation qu’il a baptisée Anyama, du nom d’une ville de Côte d’Ivoire, où il a grandi.

« Il avait déjà ce projet en tête »

Sa fondation sera réservée à la lutte contre le réchauffement climatique. On ne sait pas exactement combien ce grand gagnant va donner au total, mais il l’assure, ce sera la quasi totalité de ses 200 millions d’euros. Isabelle Césari, responsable des relations grands gagnants à la Française des Jeux, n’est pas surprise.

« J’ai un souvenir très ému du lendemain de son gain, quand je l’ai eu au téléphone et qu’on a échangé pour la première fois. Il avait déjà ce projet en tête », explique-t-elle à Europe 1. « Il m’avait confié : ‘Moi, vous savez, je jouais pour donner et c’était mon objectif. Et donc ce gain, je vais le consacrer à un engagement qui me tient à cœur’. Il était certain qu’il voulait faire un acte de générosité très fort. »

Le gagnant souhaite garder son anonymat

Et ce nouveau philanthrope ne va pas s’arrêter là. Il a aussi prévu de soutenir le domaine de la santé, notamment les aidants familiaux. Mais par contre, pas question pour lui de sortir de l’anonymat. Son nom n’apparaîtra pas dans sa fondation. Ce grand gagnant, que la FDJ avait surnommé Guy, préfère continuer une vie normale ou presque, tout en restant très discret.

En partenariat avec Europe 1.