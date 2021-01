Eurovision : Barbara Pravi représentera la France

Au terme d’une soirée pleine de suspense, c’est Barbara Pravi avec sa chanson Voilà qui a été choisie par le public et le jury pour représenter la France à l’Eurovision 2021. Le trio Amui, premier représentant de la Polynésie depuis Gabilou en 1981, a fait partie de la sélection ultime, et a remporté la majeure partie de ses points de la part du public, arrivant 3e du vote populaire.

Ils étaient douze à tenter de décrocher leur ticket pour la finale du concours de l’Eurovision qui se tiendra le 22 mai prochain à Rotterdam (Pays-Bas). Parmi eux, le trio Amui composé de Ken Carlter, Vaehana Fernandez et Eva Ariitai et leur chanson Maeva. La présentatrice Laurence Boccolini, dont le mari est tahitien, a même prononcé quelques mots en reo tahiti. Sur une scène où étaient projetées des vagues d’eau turquoise sur du sable blanc, les trois chanteurs et leurs deux danseurs ont interprété leur chanson, peut-être un peu intimidés par cette grosse production télévisée. Parmi les membres du jury André Manoukian, visiblement séduit : « C’est la paix dans le monde, c’est l’amour. » Et Natasha Saint Pier a jugé « c’est une chanson très Eurovision. » Amui s’est maintenu dans les 8 finalistes, mais au moment du vote final, le trio était le moins bien noté du jury, même si les votes du public lui ont permis une remontée spectaculaire malgré des plages de vote du public très courtes.

Au final c’est Barbara Pravi , 27 ans, et sa chanson Voilà, aux accents d’Edith Piaf, qui a remporté cette finale française, préférée à la fois du public et du jury. Barbara Pravi est déjà une compositrice professionnelle, qui a travaillé entre autres pour Yannick Noah et qui est l’auteur de la chanson qui avait donné la victoire à Valentina, qui avait remporté l’Eurovision Junior.

Rendez-vous le samedi 22 mai à Rotterdam pour la finale de l’Eurovision 2021.