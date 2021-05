Les vendredi 28 et samedi 29 mai seront l’occasion d’un regroupement éphémère d’artisans et d’associations qui ont à cœur un artisanat éthique, éco-responsable et local. Pour accueillir « Mamas and Papas », l’événement de ce réseau solidaire de créateurs, le showroom Concrètement Design, au cœur de la vallée de Hamuta, attendra les visiteurs qui souhaitent consommer et (se) faire plaisir autrement.

Le rendez-vous des nouveaux créateurs pour consommer éco-responsable est de retour au showroom Concrètement design. Concrètement Design, c’est avant tout un immense atelier industriel niché à l’étage d’un hangar de la vallée de Hamuta, réaménagé et désigné pour accueillir la société du même nom et dont l’activité principale est l’upcycling. En français, le surcyclage consiste à donner une seconde vie à des matériaux en fin de course pour les transformer en meubles ou objets originaux. « Cet atelier ouvert à l’année est à la fois un merveilleux espace de travail et une vitrine pour nos activités événementielles tournées vers le public » se réjouit Vaea Dang, fondatrice de Concrètement design, entreprise pionnière du surcyclage en Polynésie.

Une sélection de créateurs « coup de cœur »

Depuis décembre 2019, Vaea Dang propose à des créateurs locaux encore peu connus de la rejoindre dans ce lieu chaleureux et accueillant pour se faire connaître du grand public lors d’expositions éphémères. L’expo-vente « Mamas & Papas » de ce mois de mai sera ainsi la 6e édition de ce temple de la création éthique, éco-responsable et locale du territoire. Déjà 30 créateurs ont pu être réunis depuis un an et demi, avec 250 visiteurs par édition en moyenne. Sont déjà passés par ces événements (« Red de toi », « Évasion ») des artisans comme Kitchenette Tahiti ou encore RR Design qui sont d’ailleurs des habitués de l’exercice.

Les 28 et 29 mai, veille de la Fête des mères, cet événement de la création locale réunira ainsi 7 exposants dont des créateurs et des associations qui s’inscrivent dans la même démarche, la même philosophie, que le showroom, ce lieu phare du design d’objets made in Tahiti. « Notre mot d’ordre est le fait main local » explique Vaea Dang. Cette fois-ci, Vaea comptera à ses côtés Kahakai et ses accessoires de plage originaux ; Histoire Bijou ; les stylos, bagues et couteaux en pièces uniques de RRdesign ; ou encore les produits bio, vegan, et sains de Kitchenette Tahiti. Une part belle sera faite aux démarches socio-économiques associatives comme avec FACE Polynésie qui viendra présenter son travail à partir de bâches publicitaires, initiative qui permet de mêler l’upcycling et l’insertion professionnelle ; mais aussi l’association Oceania, partenaire de Concrètement design sur le projet Fa’aora de valorisation de déchets ramassés en mer.

Chaque édition de ces ventes éphémères est l’occasion d’une nouvelle programmation avec de nouveaux visages de la création contemporaine et locale. « On garde un vent de fraîcheur et de nouveautés, afin que même les visiteurs habitués aient une curiosité toujours renouvelée pour venir nous rendre visite. C’est toujours exaltant de proposer à des créateurs une toute première expérience d’exposition. » D’autant plus lorsque de belles collaborations émergent de ces rencontres : Maimoa avec les artistes Here et Omaira Tuihani, ou encore Āu’a tahiti – coconut bowls avec Ha Une Te Natura.

Pour des cadeaux originaux et des pièces uniques made in Tahiti

« L’idée est de créer à la fois un espace et un temps privilégié de rencontres. Nous accueillons les visiteurs dans un espace original, avec une ambiance cocooning et bienveillante, différente d’ailleurs. Nous ne sommes pas une boutique en dépôt-vente avec une succession de stands », insiste Vaea. En effet, on pouvait y retrouver un traîneau fait de matériaux de récupération lors d’une vente de Noël, ou dernièrement une véritable « roulotte à trésors ». Un véritable cachet pour ce lieu, qui va d’ailleurs prochainement acquérir le label tiers-lieu. « L’événement s’adresse aux curieux en recherche de cadeaux uniques qui ont envie d’un autre mode de consommation. S’ils veulent être au contact des créateurs pour passer des commandes personnalisées par exemple, c’est le moment idéal pour ça ! »

« Plein d’idées cadeaux pour les mamans et les papas aussi, pour ceux qui prendraient de l’avance, pour ceux qui vont bientôt quitter le territoire, mais aussi plus largement pour tous ceux qu’on aime » s’enthousiasme la créatrice. « Concrètement Design vous a préparé de nouveaux trolleys d’avion, des luminaires inédits, des porte-téléphones, des plateaux pour le petit déj’ au lit ou l’apéro au bord de la piscine. C’est quand même plus sympa qu’une bétonnière ou un rice-cooker » s’amuse-t-elle. Par ailleurs, un concours sera organisé : chaque exposant proposera un lot à mettre en jeu.

Tout au long de l’année, le showroom Concrètement Design propose également des ateliers do-it yourself pour adultes : trapilho-crochet, linogravure et linge de maison, lampe pop vintage, étagère en palette, déodorant et dentifrice, mais aussi pour enfants notamment à la Maison de la Culture lors de stages vacances.

Toutes les informations sur la page facebook : https://www.facebook.com/ConcretementDesign