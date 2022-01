Les voyageurs en provenance de pays classés en zone rouge, où la circulation du virus est particulièrement active, n’ont plus besoin de motif impérieux pour venir en Polynésie française. Ils devront toutefois réaliser un test virologique de dépistage au deuxième jour suivant leur arrivée et s’isoler en attendant son résultat.

Les mesures sanitaires à l’entrée de la Polynésie française ont été une nouvelle fois rafraichies. L’Etat a modifié le 13 janvier dernier le décret du 1er juin 2021, en retirant la nécessité, pour les personnes vaccinées en provenance de pays classés en zone rouge, d’avoir un motif impérieux pour venir en Polynésie française. Dans les faits, ce décret n’était plus appliqué, depuis le classement des États-Unis en zone rouge début janvier. Pour ne pas risquer de compliquer les arrivées de touristes ou les retours de Polynésiens au pays, le Haut-commissariat avait alors demandé aux compagnies de ne pas tenir compte du texte et avait demandé à Paris de le modifier au plus vite. C’est désormais chose faite.

Les voyageurs provenant des 25 pays actuellement classés en zone rouge, dont les États-Unis, seront tout de même soumis, comme les autres personnes vaccinées, au test de dépistage à l’arrivée et à l’inscription sur la plateforme ETIS contre une participation financière de 5 000 francs. Toutefois, précise le gouvernement dans le compte-rendu du conseil des ministres, il est demandé aux personnes vaccinées arrivant de zone rouge, de réaliser, au deuxième jour suivant leur arrivée sur le territoire, un test supplémentaire dans un laboratoire d’analyse de biologie médicale ou dans une pharmacie. Un test qui restera à leur charge, et qui doit être accompagné d’un isolement dans le lieu de leur choix en attendant le résultat. Ces mesures doivent éviter le risque de contamination accrue du variant Omicron sur le territoire, précise le gouvernement. Par ailleurs, les recommandations nationales et internationales relatives à la durée d’isolement sont passées de 10 à 7 jours après la date du début des signes ou la date de prélèvement du test positif (7 jours pleins).

Avec communiqué