Exercice Marara : Les forces armées s’entrainent en grandeur nature

Comme tous les deux ans, les forces armées de Polynésie se sont réunies pour un entrainement grandeur nature d’aide à la population en cas de cyclone. C’est l’exercice Marara, qui s’est déroulé cette fois à Rangiroa.

Dans le cadre de l’exercice Cyclone de préparation à la saison cyclonique, les forces armées de Polynésie organisent tous les deux ans un entraînement en conditions réelles d’assistance à une population étrangère touchée par un cyclone. L’exercice Marara a ainsi démarré le 11 octobre dernier à Rangiroa en présence de l’Armée de Terre, de l’Air et de la Marine. Cette opération grandeur nature permet à l’armée de tester sa capacité d’intervention sur des territoires étrangers touchés par un cyclone. C’est aussi l’occasion pour les militaires de s’entrainer à l’assistance des populations touchées. Un plan tactique et une organisation logistique sont mis au point pour observer le meilleur déploiement opérationnel des moyens. Pour être au plus proche de la réalité, des pays étrangers sont conviés à participer à l’opération. Cette année, une vingtaine ont répondu à la proposition des forces armées en Polynésie.

L’exercice Marara intervient avant l’axercice Cyclone, prévu ce jeudi, et qui doit permettre à l’État de vérifier sa capacité à organiser l’ensemble des acteurs (États, Pays et communes) pour la protection de la population en cas de cyclone.

Au-delà de cet exercice organisé dans les îles, des actions sont menées auprès des jeunes pour lutter contre l’illettrisme, avec les tests des Journées défense et citoyenneté, et la mise en place d’un forum de recrutement des forces armées avec des renseignements sur les métiers et les carrières militaires.