Exposition Art Hine : douze créatrices se penchent sur « l’origine du monde »

Comme chaque année, à l’occasion de la journée mondiale des droits des femmes, la galerie Winkler présente son évènement artistique 100% féminin : Art Hine.

Pour cette nouvelle édition, l’exposition invite le public à entrer de façon étonnante et originale dans l’univers de douze artistes à travers leurs créations et leur histoire. Du 8 au 21 mars, il sera ainsi possible de découvrir Margaux Bigou, Yiling Changues, Océane Detaille, Patricia Leroux, Mov, NDK, Maryse Noguier, Taina Perolini, Ravaray, Taunatere, Sarah Viault et Tania Wursig et leur vision personnelle de « l’origine du monde », le thème choisi cette année pour Art Hine. Un thème, mais des visions très différentes. Certaines se sont inspirées de la culture polynésienne et de ses symboles forts tels que le pu fenua comme Yiling et Margaux ou encore la légende de Taaroa avec Taunatere et Mov. NDK propose une réinterprétation de la Genèse alors que Maryse et Taina avec leur médium respectif, renvoient aux poussières d’étoiles, à l’atome ou encore plus largement à l’Univers. Ravaray et Sarah dévoilent des dessins et peintures très natures, mettant en lumière notre faune et flore locale. Océane et Tania quant à elles, continuent de sublimer la femme polynésienne.

La galerie a aussi choisi d’associer à cette exposition les tentes rouges, groupe de parole qui permet d’offrir un temps de partage entre femmes… de se poser, de se reconnecter à sa nature profonde, de célébrer sa féminité. Deux thématiques seront abordées les 10 et 15 mars de 17h à 18h30 à la galerie : « nos saisons intérieures » et « le flux instinctif libre ». Quant au cocktail vernissage de l’exposition, il aura lieu pour la journée mondiale des droits des femmes, le mercredi 8 mars de 18h à 20h. A 18h30, le centre de danse Tschan présentera des extraits de leur futur spectacle «Imaginarium». L’exposition Art Hine se poursuivra jusqu’au 21 mars 2023.

Avec communiqué.