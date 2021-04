Ceci n’est pas un poisson d’avril. L’exposition Les Peuples de l’eau réunissant pas moins de 59 artistes du fenua ouvre ce jeudi 1er avril, avec une déclinaison de temps forts tout au long de la journée, entre la bibliothèque de l’université sur le campus d’Outumaoro et la galerie Winkler. L’exposition sera aussi l’occasion de fêter la Journée mondiale de l’art, officiellement fixée au 15 avril mais que les intervenants vont célébrer jusqu’à la fin du mois.

Si d’aventure , ce jeudi, vous décidiez de naviguer entre la bibliothèque de l’université sur le campus d’Outumaoro et la galerie Winkler vous ne risquez pas d’être déçus de la sortie en mer ! Valmigot Val et Here’iti VR, les deux commissaires d’exposition, ont déployé une exposition majeure sur tout le mois d’avril. Grâce à un thème évocateur universel , Les Peuples de l’eau, ces deux hauts lieux de la scène artistique et scientifique que sont la galerie et la « BU » présenteront le travail de création de 59 artistes. Ce jeudi 1er avril sera un des trois premiers temps forts de cet événement collectif et festif célébrant la création contemporaine au fenua. La 2e Journée mondiale de l’art qui aura lieu le 15 avril prochain sera également célébrée dans le cadre des animations qui entourent cette exposition à ne pas manquer.

Visites commentées par les commissaires d’exposition

Valmigot Val et Here’iti VR – toutes deux commissaires d’exposition, à l’origine de la déclinaison locale de la Journée mondiale de l’art – embarqueront les visiteurs dans des visites commentées, entre présentation des œuvres et interprétation des univers de chacun des 59 artistes.

Performance artistique avec l’association ManA’Art ce jeudi

L’association ManA’Art dédiée aux arts du spectacle vivant offrira aux visiteurs Houle sentimentale, une proposition radioscénique créée spécialement pour l’événement. Elle tissera avec le public sur le thème du surf, avec boucles sonores, prises de parole, jeu d’acteur et captation audio. « L’année dernière j’avais fait la visite guidée de l’exposition Mona Lisa Tapa tout dit, et j’avais trouvé que c’était un beau moment artistique, et j’ai eu envie d’insérer un peu d’art du spectacle vivant », dit la fondatrice de ManA’Art, Maud Issorez-Blin. Il s’agira en quelque sorte de « chevaucher la houle » près du hall de la bibliothèque de l’UPF. Cette performance artistique sera présentée deux fois, à 10h15 puis à 11h30 (ouvert à tous sans réservation, voir programme ci-dessous).

Atelier artistique avec Leia Chang Soi

L’illustratrice, autrice, et réalisatrice de courts-métrages animés, Leia Chang Soi, animera un atelier « Dessine le héros qui sommeille en toi » sous forme de deux séances de 1h30 (voir programme ci-dessous). Cet atelier est dérivé d’un projet intitulé « Je suis un héros » réalisé avec plusieurs écoles, et le matériel est fourni.

Vernissage à la Galerie Winkler

Le lancement de l’événement s’achèvera sur un vernissage masqué à la galerie Winkler à 18 heures. Ce dernier temps fort de la journée se cristallisera autour de 26 artistes issus d’une deuxième sélection réalisée par la galerie, à partir de celle des commissaires d’exposition. On y retrouvera notamment Pierre Motahi, Iho Tumu, Vashee, Here, Omaira Tuihani, Moerava C., Lovaina Guirao et bien d’autres encore. « Je pense que le public va apprécier, l’accrochage est vraiment réussi, après le travail, place au plaisir de partager ce haut moment de la création artistique du fenua » s’enthousiasme Vaiana Drollet, propriétaire de la galerie Winkler.

Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour des portraits d’artistes participant à l’exposition Les Peuples de l’eau du 1er au 30 avril.

1er avril : LANCEMENT DE L’EXPOSITION à la BU de l’Université 8h30 / 10h45 / midi : visites commentées par les commissaires d’exposition 10h15 : « Houle sentimentale » : objet radio polymorphique par l’association Mana’art 10h45 et 14 heures : atelier artistique avec Leia Chang Soi 11h30 : « Houle sentimentale », objet radio polymorphique par l’association Mana’art 18 heures : VERNISSAGE – Galerie Winkler 15 avril : JOURNÉE MONDIALE DE L’ART 8h30 / 10 heures / midi /14 heures : Visites commentées par les commissaires d’exposition 10 heures et 10h30 : présentation d’Océania par Charlotte Esposito, présidente 10h30 – 11 heures : présentation de l’éco-musée Fare Natura d’Opunohu 10 heures – 11h30 : présentation de Moana Explorer 14 heures et 16 heures : ateliers d’immersion en réalité virtuelle 29 avril : JOURNÉE DE CONFERENCES (programme à venir)

Un avant-goût de l’exposition avec Titouan Lamazou :