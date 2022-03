Exposition sur les coraux insolites de Polynésie à la CCISM

Les 15 photos primées par le concours de photographie de l’Institut des récif coralliens du Pacifique (IRCP) seront présentées dans le hall de la CCISM à Papeete du 29 mars au 1er avril. De la photographie professionnelle à la photo amateur, en passant par les jeunes espoirs de la photographie de moins de 20 ans, ils avaient tous pour consigne de capturer l’insolite, en préservant les espèces protégées.

Lire aussi : Le concours de photographie de corail prolongé.

Limaces de mer, nudibranches, ponte des coraux… des images de ces animaux et moments peu courants seront présentés dans le hall de la CCISM du 29 mars au 1er avril. La compétition à l’origine de l’exposition a été initiée par l’Institut des récifs coralliens du pacifique en 2021, avec pour consigne de « photographier l’insolite, mais pas les espèces protégées par le code de l’environnement », explique Cécile Berthe, chargée de mission pour l’IRCP. Pour apprécier les clichés dans leur contexte, un livret est mis à disposition sur place avec des éléments scientifiques sur la ponte du corail notamment. Et le mercredi 30 mars, des ateliers destinés aux scolaires le matin et au grand public l’après-midi sont prévus : « parlons insolite », proposé par l’IRCP ; « la bioacoustique sous-marine », proposé par le Criobe et le projet Bora Biodiv ; « l’eau en Polynésie française », proposé par la Polynésienne des eaux ; et « Fenua 360 », atelier de réalité virtuelle de l’écomusée Te Fare Natura.

« Des environnements beaux mais fragiles »

En tout 28 personnes ont participé dans trois catégories différentes : expert, amateur et espoirs de moins de 20 ans. Seules 15 photos sur 80 ont été retenues. L’objectif : sensibiliser le public à la beauté des récifs et à tout ce qui peut être surprenant voire faire peur. « Ce sont des environnements beaux mais fragiles. On connaît tous l’existence du réchauffement climatique et l’impact de l’activité humaine. » L’IRCP veut inciter à la protection de ces milieux.

À noter que l’exposition était visible au Fare Natura de Moorea pendant trois mois. C’est seulement pour quelques jours qu’elle est visible à la CCISM du mardi au jeudi de 7h30 à 16h, et le vendredi jusqu’à 15 heures.

Communiqué de Presse Expo Insolite Corail IRCP CCISM Tahiti by Marau Biret on Scribd

Affiche IC 29mars22 by Marau Biret on Scribd