Extinction Rebellion Fenua soutien l’Australie

La branche polynésienne du groupe Extinction Rebellion a répondu à l’appel de la branche australienne pour se mobiliser vendredi après-midi contre les incendies dévastateurs en Australie.

Extinction Rebellion Polynésie invite les Polynésiens a se réunir vendredi de 13 heures à 16 heures au Parc Bougainville dans le cadre d’une action de soutien aux Australiens. Depuis plusieurs semaines, l’Australie est dévastée par des incendies sans précédent. Déjà 80 000 km² de terres ont été brulées, plus d’un milliard d’animaux ont disparu et 26 personnes ont perdu la vie.

La Polynésie répond ainsi à un appel lancé à toutes les capitales par Extinction Rebellion Australie qui souhaitent mettre son gouvernement face à « son inaction climatique et sa politique de gestion des terres inacceptables ». Le mouvement de désobéissance civile demande notamment plus de moyens pour les pompiers, une aide pour les communautés touchées par les incendies, la mise en place urgente d’une transition énergétique avec une plan social pour les travailleurs du secteur des énergies fossiles, et enfin la justice pour les communautés autochtones privées de leurs terres.

Plusieurs rassemblements sont prévus devant les ambassades australiennes du monde entier.

Les personnes sont invitées à venir habillés de noir, rouge, orange ou jaune.