Faa’a doit 61 millions au Centre de gestion et de formation

Cette année encore, l’État court après la commune de Faa’a pour l’obliger à payer sa quote-part au Centre de gestion et de formation (CGF), l’organisme chargé de la formation des élus. La petite note s’élève à présent à 61 millions de Fcfp. Le haut-commissaire a pris un arrêté portant mandatement d’office d’une dépense obligatoire sur les budgets 2020 de la commune de Faa’a.

C’est un « running gag » entre l’Etat et la mairie de Faa’a. Chaque année depuis 2013 la commune d’Oscar Temaru refuse cette dépense, pourtant qualifiée d’obligatoire, et chaque année l’État l’oblige à payer. Pendant ce temps, la note s’allonge. Elle est à présent de 61 066 102 Francs, pour la période de juin 2018 à février 2020. Un arrêté similaire avait été pris un an auparavant, pour les cotisations dues au titre de 2018. Apparemment seule la moitié de la cotisation 2018 a été réglée.

Il s’agit de forcer la commune de Faa’a, puisque c’est une dépense obligatoire, à inscrire à son budget sa cotisation au CGF, le Centre de gestion et de formation, chargé de la formation des agents communaux. Les communes polynésiennes sont tenues d’y consacrer chaque année 2,4 % de leur masse salariale. Mais Faa’a conteste l’utilisation des fonds, en partie destinés à la construction du futur siège du CGF. Le jeu consiste donc à ne pas payer – tout en prévoyant la dépense au budget, puisqu’elle est obligatoire – et à attendre le mandatement de l’Etat. 2020 s’est donc terminé sans faillir à la tradition.