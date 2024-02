Faa’a garde ses écoles fermées vendredi

La mairie a annoncé, que, contrairement à tous les autres établissements scolaires du pays, ses primaires et maternelles ne rouvriront pas avant lundi. Une décision prise par Oscar Temaru pour des raisons « pratiques et météorologiques ».

C’est en quelque sorte un « pont cyclonique » que vient de mettre en place la commune de Faa’a. Le maire Oscar Temaru a signé aujourd’hui un arrêté prévoyant la fermeture des écoles de la commune ce vendredi 9 février. Après un mercredi et un jeudi sans classe pour cause de dépression tropicale et d’ordre de fermeture à l’échelle du Pays, la décision de ne reprendre les leçons que lundi a été prise « pour des raisons pratiques et météorologiques », précise-t-on à la mairie où on met en avant le fait que le vendredi est une « demi-journée » en primaire et en maternelle.

Il s’agissait d’éviter aux parents « de devoir s’organiser pour déposer et aller chercher les enfants alors que le temps est toujours instable » précise encore un responsable. Les parents qui travaillent devront maintenant s’organiser pour faire garder leurs enfants. L’ordre municipal concerne les écoles publiques de la commune, maternelles (Ruatama, Verotia, Farahei, Teroma) comme primaires (Pamatai, Farahei nui, Vaiaha, Piafau et Teroma), le CJA de Outuaramea, mais pas le collège de Faa’a, sous autorité du Pays. Les garderies et crèches privées, elles, devraient bien être ouvertes.

À noter que le lycée agricole de Opunohu a lui aussi annoncé qu’il garderait porte close ce vendredi.