Faa’a : le conseil municipal étudie mardi une subvention de 20 millions à Te Reo o Tefana

Information Radio1 Le conseil municipal de Faa’a devra se pencher mardi matin sur une demande de subvention en faveur de Te Reo o Tefana à hauteur de 20 millions de Fcfp. Le procès à peine terminé, on pourrait se dire que Faa’a remet le couvert. Mais on nous assure qu’une « analyse juridique a été faite. Et on nous a conseillé d’instruire normalement ce dossier malgré le calendrier. Effectivement cela peut paraître bizarre (…) mais c’est la phase administrative ».

Les élus de la commune de Faa’a sont tous convoqués mardi 25 juin à 9 heures par leur tavana Oscar Temaru pour un conseil municipal. Plusieurs dossiers sont à l’ordre du jour, comme le suivi des recommandations et observations de la chambre territoriale des comptes ou encore l’acquisition d’un véhicule sanitaire tout terrain. Plus étonnant, une demande de subvention à hauteur de 20 millions de Fcfp à Te Reo o Tefana.

En effet, le procès de Te Reo o Tefana vient à peine de se terminer, que déjà la commune remet le couvert. Procès dans lequel le ministère public, même s’il a reconnu la probité morale d’Oscar Temaru, a requis à l’encontre du tavana indépendantiste une amende de 5 millions Fcfp pour « prise illégale d’intérêts ».

Dans le rapport qui sera présenté mardi aux élus de Faa’a il est souligné que « le conseil municipal approuve la convention de partenariat avec l’association afin de promouvoir et développer la communication communale ». Dans le rapport de présentation, il est aussi signalé que cette demande date du 26 avril dernier, et récapitule tout ce qui a été diffusé, notamment en ce qui concerne la commune de Faa’a : 7 605 spots et 1 564 communiqués, « soit une augmentation respective de 60% et 68% par rapport à 2017 pour un coût total de 24 703 517 Fcfp ». Ce rapport de présentation note aussi le nombre élevé d’auditeurs, près de 30 000 par jour en semaine et près de 60 000 par jour le week-end, « ce qui garantit une excellente communication des informations communales ».

Le rapport souligne aussi que le nouveau directeur de la radio a pour « mission de redynamiser les programmes et de mettre en place la radio web pour toucher un public plus large, de développer de nouvelles activités liées à l’événementiel et les partenariats afin d’augmenter les recettes publicitaires et parvenir à une meilleure autonomie financière ». Il est aussi fait état dans ce rapport de la prochaine convention qui va être signée avec la commune de Paea.

Comme toute demande de subvention, assure-t-on à la mairie de Faa’a, celle-ci est passée en commission communication-informations communales, qui a étudié ce dossier le 11 juin dernier et rendu un avis favorable, considérant que Te Reo o Tefana étant un « partenaire solide dans la communication des informations communales . Elle est donc transmise aux élus du conseil municipal qui sont « souverains en la matière ».

On explique aussi du côté de la commune qu’une « analyse juridique a été faite. Et on nous a conseillé d’instruire normalement ce dossier malgré le calendrier. Effectivement cela peut paraître bizarre (…) mais c’est la phase administrative ».