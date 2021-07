Faa’a : peue et entrée gratuite pour le festival Tahiti ti’a mai à Outuaraea

La commune de Faa’a accueil ce soir O faa’a et Tamariki Poerani pour la première édition d’une série de soirées gratuites. Huit groupes de danse et cinq groupes de chant ayant participé au festival Tahiti ti’a mai se produiront jusqu’au 24 juillet, sur le site d’Outuaraea, longtemps connu comme la pointe ou le tournant du Flamboyant.

La première soirée du festival Tahiti ti’a mai de Faa’a se tiendra ce soir sur le site rebaptisé Outuaraea, anciennement nommé Hotuarea et qui a été inauguré en juillet dernier au terme d’un long programme d’aménagement. Les soirées sont offertes par la mairie à la population « pour laquelle les soirée tenues à To’ata sont un peu chères« . Teriitehau Roberto, 6e adjoint au maire, indique qu’en l’absence de chaises et d’estrades, « le public devra apporter des peue pour s’installer car il n’y a pas de chaises ni d’estrades« . Par ailleurs, les places de parking étant rares dans le quartier, « une navette va transporter les personnes depuis la mairie de Faaa. » Comme le rappelle l’élu de la commune, « quand Faaa organise quelque chose, c’est pour la population ».

Quelques changements de programme

En tout 8 groupes de danse et 5 groupes de chant se produiront ce soir, puis les 16, 22, 23 et 24 juillet. Quelques changements sont quand-même à noter dans le programme initial. Tuarengi secrétaire à la mairie de Faaa explique que « la soirée de samedi a été annulée et les groupes qui devaient se produire ce soir-là ont été répartis dans les soirées du 22 et du 23 juillet ». Autre changement, « la troupe O Tahiti E qui devait participer à la soirée du 23 ne participe plus et sera remplacé« .

Le pupu himene O Faaa ouvre les festivités ce soir aux alentours de 18h40. Il sera suivi de Tamariki Poerani vers 19 heures pour finir vers 21 heures. Retrouvez toutes les infos sur le site de la maison de la culture.