Faafaite cherche des fonds pour mettre le cap sur Hawaii

L’association et sa grande pirogue ont été invités à participer au Festival des arts du Pacifique qui se tiendra à Oahu du 6 au 16 juin 2024. Mais avant de pouvoir larguer les amarres, l’équipage a besoin de beaucoup de préparation, et aussi de fonds. Une campagne de financement participatif est lancée.

« Nous avons accepté l’invitation, car c’est un honneur de participer festival des arts du Pacifique ! C’est une première pour nous », commente Poerani Ebb, membre de l’équipe va’a fenua au sein de l’association Faafaite. Elle est à l’initiative du crowdfunding « Faafaite met les voiles pour Hawaii en 2024 ». L’invitation faite à l’association émane du gouvernement qui a également sollicité la troupe Temaeva pour représenter la Polynésie française dans ce festival destiné à « rapprocher tous les peuples du Pacifique ».

Pour les membres de Faafaite, la préparation mentale et physique a démarré. « Ce qui est intéressant dans ce genre d’événement il y a des représentants de nombreuses îles du Pacifique de partager connaissances, savoir-faire, savoir-être. C’est la raison pour laquelle on se prépare aussi à partager. » La constitution précise des équipages est en cours. Ils seront 16 à l’aller et 16 au retour. L’association doit aussi s’occuper de la pirogue et du voyage. C’est ce qui va coûter dès à présent et qui justifie le lancement d’une campagne de crowdfunding.

« C’est à la fois préparer la pirogue, l’équipage et tout le soutien qu’il va y avoir autour. Pour l’instant ce qui est prévu le remplacement de voile, la révision des moteurs, vérifier le matériel de sécurité, le ponçage et l’huilage de tous les bois… » Pour pouvoir entrer à Hawaii par la mer il faut un visa spécial. Pour l’obtenir, l’équipage doit se rendre en Nouvelle-Zélande. Ce déplacement pèse aussi très lourd dans le budget.

Faafaite larguera les amarres mi-mai, il faudra compter quinze à vingt jours de voyage jusqu’à Hawaii. En route, la pirogue fera escale chez les cousins de Maui. « Après les graves incendies qui ont eu lieu sur l’île en août dernier, nous avons l’intention de consacrer un temps de soutien. » Pendant le festival des animations sont prévues. Faafaite est déjà allée à Hawaii, 2007 et 2017. Ce sera son troisième voyage. Mais ce sera le premier voyage vers Hawaii avec des navigateurs de Polynésie française.