Face aux cancers de la prostate ou de la vessie, les spécialistes rappellent l’importance du dépistage

Une centaine de personnes, particulièrement intéressées, ont assisté à une conférence samedi à la mairie de Pirae, sur le cancer de la prostate, les cancers urinaires et sur les questions sexologiques qui en découlent souvent. Pour la Ligue contre le cancer, cet évènement vient clore une semaine de congrès autour de ces sujets, en présence de spécialistes venus de Métropole.

Il fallait avoir l’œil samedi matin, pour détecter une chaise vide dans les travées bien garnies de la salle polyvalente de la mairie. Un public à la moyenne d’âge visiblement assez élevée, devant lequel se sont succédées trois intervenants : le docteur Richard Mallet, le professeur Xavier Gamé et la sexologue Gabrielle Mallet.

Lire plus : un congrès consacré aux cancers masculins

Différents sujets ont été abordés, à commencer par l’oncologie, avec les cancers de la prostates ou les cancers urinaires -qui représentent entre 130 et 150 nouveaux cas par an au fenua- et la sexologie. « L’accompagnement sexologique permet d’aborder l’aspect qui inquiète le plus les gens quand on découvre un cancer. On se dit que c’est terminé pour la sexualité, mais en fait pas du tout. ca ne sera pas comme avant, mais un accompagnement peut être fait, on insiste sur cela pour avoir une bonne qualité de vie après le cancer », explique le premier cité.

Si le thème se prêtait à des questions d’ordre très personnel, l’assistance s’est prêtée au jeu, parfois avec humour, en faisant fi de la gêne ou d’éventuelles sujets tabous. « C’était fantastique, il y a eu beaucoup de questions, très intimes parfois, d’autres plus généralistes qui ont permis d’éclairer les gens », s’enthousiasme le docteur Mallet au sortir de son intervention.

Et en ce qui concerne les tumeurs, les médecins ont particulièrement insisté sur l’importance du dépistage. « Il doit survenir à partir de 50 ans chez les hommes, pour découvrir la maladie le plus tôt possible. On sait qu’il y a 8 000 morts par an du cancer de la prostate en France, mais si on le découvre tôt on en mourra pas », souligne le docteur Mallet, chirurgien urologue à Périgueux.

Cette conférence vient clore une semaine de congrès pour ces spécialistes. Réunis par le comité local de la Ligue contre le cancer, ils ont donc informé le public tahitien, mais aussi les personnels de santé du fenua, avec « trois soirées dédiées aux médecins, les sage-femme, les infirmiers, qui nous ont permis d’aborder beaucoup de choses comme la gestion de »l’après cancer » et tout ce qui va autour de la prise en charge du patient ».

« C’est très enrichissant, toujours agréable de partager autant d’informations, surtout dans un cadre aussi idyllique », sourit le docteur Mallet, dont c’était la seconde venue à Tahiti.